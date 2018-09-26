Леся Никитюк

26 сентября 2018, 17:08

Украинская телеведущая.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Дата рождения: 19 октября 1987 года, Хмельницкий, Украинская ССР.

Образование и детство

Мама - Екатерина Петровна Никитюк, отец - Иван Иванович Никитюк, рабочие ОАО "Укрэлектроаппарат".

В Хмельницком Леся закончила школу, в этом же городе поступила в гуманитарно-педагогическую академию. Во время учебы Никитюк была участницей команды КВН "Торнадо Люкс". Постановка "Галя, я в маршрутке" собрала более 5,5 миллионов просмотров на YouTube.

Кроме того, Никитюк с подругой Ольгой Панасенко выступили в "Бигуди Шоу" дяди Жоры.

Карьера на телевидении

Первый успех на телевидении настиг Никитюк после выступления в 2011 году на "Рассмеши комика". Тогда Леся со своей подругой Ольгой Панасенко заработали 10 тысяч гривен.

В 2012 году они решили снова вернуться на шоу, и заработали уже 50 тысяч гривен.

В русской адаптации шоу девушки заработали шутками 250 тысяч рублей.

  • "Орел и решка"

После успеха на "Рассмеши комика" Никитюк в 2012 году прошла кастинг на роль ведущей тревел-проекта "Орел и решка", она заменила Жанну Бадоеву. Соведущим Леси стал Андрей Бедняков, также Никитюк вела шоу с Региной Тодоренко.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко
Леся Никитюк и Регина Тодоренко / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

26 марта 2017 года телеведущая вместе со съемочной группой "Орла и решки" попала в ДТП.  Машина телевизионщиков перевернулась на трассе, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, вылетевшим на встречную полосу. Никто не пострадал, Никитюк отделалась легкими повреждениями и шоком.

Леся путешествовала по миру в рамках шоу два сезона (4 и 5), после чего ушла с проекта.

В 10-м юбилейном сезоне шоу "Орел и решка" Никитюк вновь появилась на экране ТВ вместе со всеми ведущими, которые вели передачу в разные периоды.

  • "Вокруг М"

Следующим этапом стала программа "Вокруг М" - путеводитель по мужчинам. Никитюк в роли ведущей еженедельно посещала новую страну, чтобы составить путеводитель мужчинами. Она исследует характеры, обычаи, национальные особенности, быт, любовь, отношение к женщинам.

В каждом городе Леся знакомится и ходит на свидания с 5-6 мужчинами.

  • "Хто зверху?"

Никитюк стала ведущей развлекательного шоу на "Новом канале" после того, как ее предыдущей ведущей Екатерине Варнаве СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет.

Леся является в шоу капитаном женской команды, и противостоит мужской команде во главе с Сергеем Притулой.

  • "Хто проти блондинок?"

В 2018 году Никитюк стала первой женщиной-ведущей развлекательного шоу, до нее "Хто проти блондинок?" вели Андрей Доманский и Сергей Писаренко.

  • "Танцы со звездами"

В 2018 году Никитюк приняла участие в пятом сезоне популярного танцевального шоу на телеканале 1+1 "Танцы со звездами".

Ее партнером по паркету стал танцор Максим Ежов, с которым они назвали себя дуэтом "Чорнобривці".

Леся Никитюк, Максим Ежов
Леся Никитюк, Максим Ежов / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

В эфире третьего выпуска пятого сезона шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк и Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма — раскритиковал артисту, а она ему закрыла рот.

Никитюк на шоу травмировала локоть во время выступления в прямом эфире, а также порезала ноги шипами роз. 

Также ведущая за месяц участия в шоу похудела на 6 килограмм.

В день пятого прямого эфира шоу ведущая узнала о смерти своего близкого человека – за несколько часов до начала сьемок умер ее дядя Юрий.

Личная жизнь

Никакой информацией о личной жизни ведущая не делится, она всячески оберегает от журналистов своего избранника, которого в Instagram она называет "соседом", и не появляется с ним на светских мероприятиях.

Леся Никитюк, мама
Леся Никитюк с мамой Екатериной Петровной / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Интересные факты

В декабре 2016 года Леся снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

С путешествия в Занзибаре привезла драгоценный камень танзанит в два карата, и сделала необычное кольцо - женская рука черного цвета, выплавленная из белого золота и покрытая родием. Рука держит танзанит. Также в кольце имеются небольшие черные и белые бриллианты.

В 2015 году Леся Никитюк вместе с Андреем Бедняковым, Региной Тодоренко и Жанной Бадоевой снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой".

Никитюк была номинирована на национальную телевизионную премию "Телетриумф" как ведущая развлекательной программы.

В 9 выпуске шоу Оли Поляковой "Зоряні яйця" Леся участвовала в команде ведущих "Хто зверху?" вместе с Притулой и Педаном, их соперниками была команда "Лига смеха".

В ноябре 2017 года Леся Никитюк приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1, где сыграла за команду "Стояновка" из Молдовы, в качестве звездного игрока.

Рост Никитюк - 186 сантиметров.

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биография Леся Никитюк
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