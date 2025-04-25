Алсу заключила "мировую" с бывшим мужем Абрамовым

Российская певица Алсу решила не "кошмарить" Абрамова в суде и отказалась от претензий.

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Певица Алсу не комментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Кратко:

О чем договорились бывшие супруги

Кто сообщил новость и мировой

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, заключила мировое соглашение с бывшим мужем Яном Абрамовым.

Об этом сообщил ее адвокат Андрей Крючков в беседе с российским пропагандистским каналом РЕН ТВ.

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Таким образом Алсу пошла на уступки в деле о разделе имущества.

Алсу пыталась ограничить свободу Абрамова / Фото Instagram/alsou_a

Певица отказалась от многих притязаний на совместно нажитое имущество и отозвала иск. Сумма компенсации, которую она получит, значительно меньше изначально заявленной, пишут пропагандисты.

Алсу и Абрамов подали заявление о разводе еще в мае 2024 года. Также сообщалось, что экс-супруги на момент развода не жили вместе более полугода. Бывший муж появлялся в доме только наездами. Отмечается, что артистка уже давно не измен и интрижек Абрамова.

Алсу с мужем и детьми / Instagram

После информации о расставании пары певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи. По словам артистки, речь идет о модели Анастасии Решетовой, бывшей возлюбленной рэпера Тимати. В 2019 году она родила от него сына Ратмира.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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