Умер в день прямого эфира шоу "Танцы со звездами": Леся Никитюк потеряла близкого человека

У Леси Никитюк умер дядя / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в "Танцах со звездами", узнала о смерти своего дяди Юрия в день прямого эфира шоу.

Печальной новостью ведущая поделилась на своей странице в Instagram в Insta-сториз.

"Сегодня в моей семье траур... Умер мой родной дядя! Но жизнь такова, что нужно надевать маску и делать "шоу счастливых людей"... Спи спокойно, дядя Юра!" – написала Никитюк.

Несмотря на грустное известие, Никитюк вышла на паркет, и прошла в следующий прямой эфир.

Леся Никитюк потеряла дядю / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/?hl=ru

Ранее стало известно, кто покинул проект в пятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами".