Умер в день прямого эфира шоу "Танцы со звездами": Леся Никитюк потеряла близкого человека

Ведущая потеряла дядю.
Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в "Танцах со звездами", узнала о смерти своего дяди Юрия в день прямого эфира шоу.
Печальной новостью ведущая поделилась на своей странице в Instagram в Insta-сториз.
"Сегодня в моей семье траур... Умер мой родной дядя! Но жизнь такова, что нужно надевать маску и делать "шоу счастливых людей"... Спи спокойно, дядя Юра!" – написала Никитюк.
Несмотря на грустное известие, Никитюк вышла на паркет, и прошла в следующий прямой эфир.
Ранее стало известно, кто покинул проект в пятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами".