"А Притулу зачем раздела?": Леся Никитюк рассмешила фанатов забавным фото

Леся Никитюк показала забавное фото / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась забавным фото с соведущим шоу "Кто сверху?" Сергеем Притулой.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена в сиреневом пиджаке, солнцезащитных очках и розовой бандане, повязанной на причудливой прическе. Позади Никитюк с испуганным выражением лица и по-женски прикрытым руками голым торсом красовался Сергей Притула.

Подписчики оценили чувство юмора ведущих, и стали делиться своими ассоциациями от образа Никитюк.

"А Притулу зачем раздела? Леся, ты суперская", "Господи, я подумала стринги чьи-то натянула", "Мадам брошкина", "Бабулька Леся", - шутили подписчики.

Ранее Оля Полякова и Леся Никитюк участвовали в показе Андре Тана на Ukrainian Fashion Week.