Оля Полякова и Леся Никитюк участвовали в показе Андре Тана на Ukrainian Fashion Week

Суперблондинка открыла показ коллекции.
Украинская певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк вышли на подиум форума модельеров Ukrainian Fashion Week SS19 в качестве моделей.
Знаменитости представили горячие новинки осенне-зимней коллекции ведущего украинского модельера Андре Тана.
Полякова, которая не первый раз сотрудничает с Таном, и прошлом году стала лицом коллекции a.TaN, открыла показ, представив гибрид делового костюма и плаща терракотового цвета, а Никитюк вышла в белом платье-футболке с надписью SuperStar.
В финале презентации певица и телеведущая появились на подиуме снова в мини-версии этого костюма в сопровождении самого модельера.
Ранее Оля Полякова показала архивное соблазнительное фото.