Оля Полякова и Леся Никитюк участвовали в показе Андре Тана на Ukrainian Fashion Week

Украинская певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк вышли на подиум форума модельеров Ukrainian Fashion Week SS19 в качестве моделей.

Знаменитости представили горячие новинки осенне-зимней коллекции ведущего украинского модельера Андре Тана.

Полякова, которая не первый раз сотрудничает с Таном, и прошлом году стала лицом коллекции a.TaN, открыла показ, представив гибрид делового костюма и плаща терракотового цвета, а Никитюк вышла в белом платье-футболке с надписью SuperStar.

В финале презентации певица и телеведущая появились на подиуме снова в мини-версии этого костюма в сопровождении самого модельера.

Ранее Оля Полякова показала архивное соблазнительное фото.