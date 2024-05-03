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Будут заморозки до -3 градусов: на Украину надвигается похолодание

Алёна Воронина
3 мая 2024, 15:19
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В выходные в части областей температура воздуха сильно снизится и кое-где пойдет в "минуса". В некоторых регионах будут дожди.

Погода, заморозки
Погода в Украине - будут заморозки до -3 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 4 и 5 мая, станет существенно холоднее, ряд областей даже накроют заморозки. Местами будут идти небольшие дожди.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что холодная погода во многих областях нашего государства будет вызвана поступлением холодной воздушной массы из районов Баренцева моря и Новой Земли.

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При этом холоднее всего в эти два дня будет на левобережье. В ряде северных и восточных областей ночью возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до -3 градусов.

Кибальчич отметил, что похолодание почти не коснется западных областей Украины - там будет комфортная теплая погода со слабым ветром, а местами также возможны небольшие дожди на Пасху.

Погода в Украине 4 мая

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +17...+22.

В северных областях

В северных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса; днем +12...+17.

В центральных областях

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +13...+18.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +14...+19.

В восточных областях

В восточных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +12...+17 градусов.

Погода в Украине 4 мая
Погода в Украине 4 мая/ meteoprog

Погода в Украине 5 мая

В западных областях

В западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем на Житомирщине и на Закарпатье местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +19...+24.

В северных областях

В северных областях ночью без осадков, утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +17...+23.

В центральных областях

В центральных областях преимущественно без осадков, лишь днем и вечером на Полтавщине и Черкасщине местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса; днем +16...+21.

На юге Украины

В южной части и Крыму малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +16...+21.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса; днем +14...+19.

Погода в Украине 5 мая
Погода в Украине 5 мая/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине ударят заморозки на Пасху - синоптики сказали, в каких областях похолодает. Ряд регионов накроет похолодание, сильное снижение температуры будет наблюдаться две ночи подряд.

Также ранее сообщалось, что в Украине похолодает - синоптик назвала дату и области, в которых снизится температура. В ряде областей станет прохладнее, чем было в предыдущие дни. При этом в других областях будет удерживаться майское тепло.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на Пасху - будут почти летние температуры и дожди. До Пасхи в Украине дождей не ожидается, а вот в конце недели погода немного испортится.

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