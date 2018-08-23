"Очень красивые ноги": Леся Никитюк восхитила фигурой в необычном платье

Знаменитость поделилась снимком с фотосессии.
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась с подписчиками фотов необычном платье.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена в пышном платье необычного фасона.
"Очень серьезная девушка поздравляет всех с наступающими праздниками! С Днем Флага и с Днем Независимости Украины! Как будете праздновать? Киев? А те, кто живут за границей? Смотрите мой прямой эфире увидите, как буду праздновать я", - написала знаменитость.
Подписчики ведущей оценили стройность ее ног, и обратили внимание на необычный наряд.
"Очень красивые ноги", "Этот цвет однозначно Ваш", "Платьице шикарное, но улыбка твой козырь", "Хороша чертовка", - расхваливали подписчики.
Дуже серйозна дівчина вітає всіх з прийдешніми святами!? З Днем Прапора та з Днем Незалежності України!!! Як будете святкувати? Київ? А ті хто живуть за кордоном? Дивіться мій прямий ефір?і побачите як святкуватиму Я???#24серпня #деньнезалежності #лесяникитюк #танціззірками #хтозверху #хтопротиблондинок
Ранее Леся Никитюк покрасовалась в купальнике в соблазнительной позе.