Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

4 мая церковь отмечает день Великой субботы. Как сообщает Главред, именно в ночь на Великую субботу был погребен Иисус Христос.
Его тело забрал иудейский старейшина Иосиф Аримафейский и похоронил в гробнице. Он подготовил тело Христа к погребению, завернул в длинное полотно, похоронил в пещере и завалил вход камнем.
Что можно делать 4 мая
- В этот день нужно сходить в церковь. Богослужение начинается с самого утра.
- В этот день нужно завершить все приготовления к Пасхе. Стоит покрасить яйца, можно испечь куличи и запечь мясо.
- В этот день нужно совершить добрые дела. Считается, что тогда вам все вернется в двойном размере.
- В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть. Также стоит простить тех, кто обидел вас.
Что нельзя делать 4 мая
1. Нельзя 4 мая убирать в доме и заниматься другой работой. Считается, что все такие дела стоит закончить в Чистый четверг.
2. Нельзя 4 мая убираться на кладбищах и поминать усопших.
3. Нельзя 4 мая ссориться и скандалить. Считается, что в этот день принято радовать родных и близких.
Приметы 4 мая
- Если в этот день хорошая и ясная погода, то лето будет теплым.
- Если в этот день каркает ворона, то будет непогода.
- Если в этот день чирикают воробьи, то день будет солнечный.
- Если в этот день нет росы на траве, то будет смена погоды.
Что стоит учитывать читателю
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