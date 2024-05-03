Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

Что можно делать 4 мая. Важные приметы и запреты, которые не стоит нарушать в день перед Пасхой.

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Что нельзя делать 4 мая / погода: pixabay

4 мая церковь отмечает день Великой субботы. Как сообщает Главред, именно в ночь на Великую субботу был погребен Иисус Христос.

Его тело забрал иудейский старейшина Иосиф Аримафейский и похоронил в гробнице. Он подготовил тело Христа к погребению, завернул в длинное полотно, похоронил в пещере и завалил вход камнем.

Что можно делать 4 мая

В этот день нужно сходить в церковь. Богослужение начинается с самого утра.

В этот день нужно завершить все приготовления к Пасхе. Стоит покрасить яйца, можно испечь куличи и запечь мясо.

В этот день нужно совершить добрые дела. Считается, что тогда вам все вернется в двойном размере.

В этот день нужно попросить прощение у тех, кого вы могли обидеть. Также стоит простить тех, кто обидел вас.

Что нельзя делать 4 мая

1. Нельзя 4 мая убирать в доме и заниматься другой работой. Считается, что все такие дела стоит закончить в Чистый четверг.

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2. Нельзя 4 мая убираться на кладбищах и поминать усопших.

3. Нельзя 4 мая ссориться и скандалить. Считается, что в этот день принято радовать родных и близких.

Приметы 4 мая

Если в этот день хорошая и ясная погода, то лето будет теплым.

Если в этот день каркает ворона, то будет непогода.

Если в этот день чирикают воробьи, то день будет солнечный.

Если в этот день нет росы на траве, то будет смена погоды.

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