Что нельзя делать на Пасху: строгие приметы, которые нельзя нарушать 5 мая

5 мая церковь отмечает Пасху. Как сообщает Главред, после распятия Иисуса Христа его тело подготовили к похоронам и оставили в гробнице, закрытой огромным камнем. Именно в воскресенье он внезапно воскрес и ученики Христа разошлись с этой новостью по всему миру.
Мария Магдалена пришла с новостью к римскому императору Тиверию. Она была настолько бедной, что в качестве подарка взяла с собой куриное яйцо, которое считают символом жизни. Император не поверил женщине и начал высмеивать ее. В этот момент белое яйцо внезапно стало красным.
Что можно делать 5 мая
- В этот день нужно умыться свяченой водой. Считается, что это убережет от болезней.
- В этот день нужно пересчитать все деньги в доме, чтобы приумножить их. Делать это нужно в обед и вечером.
- В этот день можно раздать куличи и пасхальные яйца нуждающимся. Считается, что тогда к вам все вернется в большем размере.
- В этот день нужно упомянуть всех усопших родственников. Можно сходить к ним на могилы и попросить прощение.
Что нельзя делать 5 мая
1. Нельзя 5 мая выносить мусор перед Пасхой. Это считается плохой приметой.
2. Нельзя 5 мая выбрасывать крошки от паски в мусор. Считается, что это принесет в дом финансовые трудности.
3. Нельзя 3 мая работать по дому. Можно только покормить домашних животных.
4. Нельзя 3 мая ссориться и скандалить. В этот день стоит приносить близким лишь радость.
Приметы 5 мая
- Если в этот день ярко светит солнце, то через три дня пойдет дождь.
- Если в этот день мороз или гром, то будет хороший урожай льна.
- Если в этот день холодно, то такая погода продлиться целую неделю.
- Если в эту ночь на небе много звезд, то куры будут хорошо нестись.
Что стоит учитывать читателю
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