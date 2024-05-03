Видим 'отдыхающих' в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

Оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и закрепиться на острове Нестрига. Однако россияне не имеют успеха и несут значительные потери. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны нашего врага, постоянно происходят штурмы... Не дают покоя врагу наши Крынки. Надеются они оттуда выбить наших морпехов, однако эти попытки - тщетны", - рассказал он.
Плетенчук отметил, что ежедневно происходит несколько штурмов со стороны россиян. Однако все они безуспешны.
"Остров Нестрига. Там оккупанты работают под прикрытием артиллерии, FPV-дронов. Однако они вынуждены передвигаться малыми группами, потому что у них есть большая водная преграда - это наш Днепр", - подчеркнул спикер.
По его словам, чтобы преодолеть Днепр российские оккупанты вынуждены использовать плавсредства, в основном лодки. На открытой местности враг становится уязвимым и несет значительные потери. Плетенчук также добавил, что остров Нестрига расположен перед устьем Днепра и имеет сложные условия для закрепления.
"Хотя назвать это островом можно весьма условно, в основном - это камыш. И там такие почвы, что закрепиться достаточно сложно, потому что это фактически болото. Тем не менее они не оставляют этих попыток, и сейчас мы наблюдаем за результатами этих штурмов. Можно увидеть на побережье "отдыхающих" в камуфляже, но они немножко уже неестественного цвета", - отметил спикер.
Остров Нестрига
Это один из многочисленных херсонских островов, поэтому о нем не так много информации.
Туристический сайт ХерсON сообщает, что в Херсонской области более тысячи мелких островов, расположенных в устье Днепра. Местные называют их плавнями.
Остров Нестрига долгое время оставался в "серой зоне", теперь он - под контролем украинских войск. Взятие острова позволяет значительно усилить контрдиверсионные мероприятия и обеспечить лучшую защиту позиций ВСУ в регионе.
Также контроль над островом Нестрига имеет стратегическое значение, поскольку позволяет укрепить и возможно расширить плацдарм на левом берегу реки Днепр, что имеет важное значение для дальнейших военных операций в регионе.
Освобождение острова Нестрига - подробности
Напомним, Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига в Херсонской области. Остров Нестрига является частью Национального природного парка "Нижнеднепровский" и расположен на реке Днепр, между селами Великанское и Старая Збурьевка.
Также главком ВСУ сообщил, что ситуация на юге, в частности в Запорожской и Херсонской областях, остается напряженной. На Херсонском направлении украинским подразделениям удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига.
Как сообщал Главред, оккупанты безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под контроль Силы обороны Украины.
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