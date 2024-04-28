'Коммандос' зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

У украинских военных уже был опыт высадки на крымском побережье, напомнил Алексей Гетьман.

https://glavred.info/ukraine/kommandos-zachistyat-placdarm-mayor-raskryl-scenariy-proryva-na-levoberezhe-10561025.html Ссылка скопирована

/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, t.me/V_Zelenskiy_official

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал информацию о том, что Великобритания огласила о передаче Украине нового пакета помощи, в который входят несколько десятков катеров.

"Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о "коммандос", то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он напомнил, что у украинских военных уже был опыт когда они высаживались на крымском побережье и атаковали "вышки Бойко".

видео дня

"А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который должны расширить. Здесь и коммандос, и военные катера, и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к именно таким действиям", - добавил Гетьман.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Армия Украины не может перебросить бронетехнику на левобережье Херсонской области, говорили в областной военной администрации региона. Ситуация тяжелая, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Враг уже сталкивается с проблемами.

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, рассказали в Силах обороны юга. Украинские военные расширяют плацдарм, который контролируют там. Враг в районе Крынок наносит удары из артиллерии и минометов.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред