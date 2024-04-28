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"Коммандос" зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

Алексей Тесля
28 апреля 2024, 02:55
У украинских военных уже был опыт высадки на крымском побережье, напомнил Алексей Гетьман.
'Коммандос' зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье
/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, t.me/V_Zelenskiy_official

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал информацию о том, что Великобритания огласила о передаче Украине нового пакета помощи, в который входят несколько десятков катеров.

"Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о "коммандос", то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Он напомнил, что у украинских военных уже был опыт когда они высаживались на крымском побережье и атаковали "вышки Бойко".

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"А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который должны расширить. Здесь и коммандос, и военные катера, и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к именно таким действиям", - добавил Гетьман.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Армия Украины не может перебросить бронетехнику на левобережье Херсонской области, говорили в областной военной администрации региона. Ситуация тяжелая, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Враг уже сталкивается с проблемами.

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, рассказали в Силах обороны юга. Украинские военные расширяют плацдарм, который контролируют там. Враг в районе Крынок наносит удары из артиллерии и минометов.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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