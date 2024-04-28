'Коммандос' зачистят плацдарм: майор раскрыл сценарий прорыва на Левобережье

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал информацию о том, что Великобритания огласила о передаче Украине нового пакета помощи, в который входят несколько десятков катеров.
"Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о "коммандос", то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Он напомнил, что у украинских военных уже был опыт когда они высаживались на крымском побережье и атаковали "вышки Бойко".
"А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который должны расширить. Здесь и коммандос, и военные катера, и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к именно таким действиям", - добавил Гетьман.
Ситуация на левобережье Херсонщины
Армия Украины не может перебросить бронетехнику на левобережье Херсонской области, говорили в областной военной администрации региона. Ситуация тяжелая, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Враг уже сталкивается с проблемами.
Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, рассказали в Силах обороны юга. Украинские военные расширяют плацдарм, который контролируют там. Враг в районе Крынок наносит удары из артиллерии и минометов.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
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