Бои за Очеретино: Силы обороны контратаковали и отбили ряд позиций - комбат ВСУ

Комбат ВСУ отметил, что Силы обороны Украины на некоторых направлениях боевых действий перехватывают инициативу и выбивают противника с ряда позиций.

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Силы обороны перехватывают инициативу на некоторых направлениях / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Силы обороны Украины смогли улучшить оперативную ситуацию в районе населенного пункта Очеретино отбив у российских оккупантов ряд позиций на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил командир батальона ударных БпЛА Ахиллес 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.

Федоренко подчеркнул, что хотя армия РФ достигла определенных тактических успехов в районе Очеретино благодаря массированным штурмам, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию и отбить некоторые позиции у врага.

"Поэтому сейчас идет сложная жесткая насыщенная боевая работа, но так или иначе Силы обороны ситуацию не просто стабилизируют, а на некоторых направлениях перехватывают инициативу", - отмечает командир батальона ударных БпЛА Ахиллес. видео дня

По словам Юрия Федоренко, российские войска сейчас продолжают выполнять задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, по оккупации Часового Яра до 9 мая.

Он отмечает, что для достижения этой цели враг пытается окружить город, действуя с флангов, в частности со стороны Богдановки и Ивановского, чтобы потом атаковать Часов Яр и завязать уличные бои.

Как объясняет командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес", учитывая преимущество в живой силе врагу чрезвычайно важно прорваться к городской застройке, поскольку так россиянам воевать гораздо удобнее.

"Но за последнюю неделю враг тактических успехов на поле боя не имел. Силы обороны удерживают все позиции, которые были за ними. Более того, фиксируется улучшение на переднем крае", - отмечает Юрий Федоренко.

В частности, украинские военные используют любую возможность, чтобы выбить врага с некоторых позиций.

Он добавил, что штурмуя Клещеевку и Андреевку, противник пытается выровнять фронт боевых действий и продвинуться к водопроводному каналу Донбасс. Однако, даже несмотря на высокую интенсивность боевых действий, оккупантам не удается достичь успеха.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - бои за Очеретино

Напомним, как ранее сообщал Главред, 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ отвергает обвинения в провале обороны возле Очеретино в Донецкой области.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин отметил, что врагу удалось прорваться и закрепиться в части населенного пункта Очеретино в Покровском районе Донецкой области.

По информации Bild, российским оккупантам удалось прорваться на северо-запад от Авдеевки. Аналитик Юлиан Рёпке утверждает, что вражеским силам удалось продолжить наступление и продвинуться на 3 км вглубь позиций украинских войск в районе поселка Очеретино.

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