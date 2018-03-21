Оля Полякова

Дата и место рождения: 17 января 1984 года, Винница, УССР

Образование

Училась в Винницкой СЗОШ № 13 и музыкальной школе по классу фортепиано.

Успешно окончила с красным дипломом Винницкое музыкальное училище культуры и искусств им. М. Д. Леонтовича по классу хорового дирижирования.

Выпускница Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала и Киевской национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского, имеет диплом оперной певицы.

Карьера певицы

Свой путь в шоубиз Оля начале в ранних двухтысячных, и на тот момент мало чем выделялась.

12 апреля 2000 года на пресс-конференции "КМ студии" в рамках презентации проекта "Продюсирование украинских исполнителей" был анонсирован первый альбом исполнительницы "Приходи ко мне". В дебютный альбом вошло 11 песен. Видеоклип на песню "Так не бывает" был показан по украинскому телевидению на телеканале ICTV в программе "Территория А".

В 2005 году певица начала сотрудничество с Александром Ревзиным. В этот период Полякова выпустила совместный альбом с певицей Любашей и записала песню "Обними меня" с группой "Чай вдвоем", однако их дальнейшее сотрудничество не сложилось.

В 2008 году вышел макси-сингл "Суперблондинка", который ознаменовал появление нового образа Оли Поляковой — Суперблондинки — и одноименной шоу программы. Начала сотрудничество с техническим директором и продакшн менеджером Юрием Барыбиным.

В 2011 году презентовала песню в дуэте с Людмилой Гурченко "Алло".

В конце 2012 года артистка начала своё сотрудничество с Михаилом Ясинским, генеральным директором компании "EA Secret Service".

Тогда Оля стала эпатировать, одела кокошник, и выпустила хит "Russian Style".

В мае 2013 года Полякова презентовала летний сингл "#Шлепки", над видеоработой которого работала творческая команда продюсерского центра Алексея Потапенко (Потап) MozgiEntertainment.

Следом за этим она представила ещё одну работу — "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек.

В 2014 году артистка выпустила песни "Брошенный котёня", "Асталависта, сепаратиста!", и сняла клип на новогодний хит "С Новым годом!".

2 марта 2015 года состоялась премьера песни "Любовь-морковь".

29 июля 2015 года состоялась премьера сингла "Первое лето без него". 21 сентября состоялась премьера видеоклипа на эту композицию.

11 апреля 2016 года состоялась премьера сингла "О Боже, как больно!". 19 мая состоялась премьера видеоклипа на эту песню.

8 марта 2018 года состоялась премьера клипа — лирической композиции "Мама" (автор слов и музыки: Ольга Животкова) где певица предстала в новом образе со своими дочерьми и мамой. В первый день на Youtube клип посмотрели более 80 000 человек.

Карьера на телевидении и в кино

В детстве Полякова сыграла несколько ролей в юмористическом киножурнале "Ералаш".

Полякова стала победительницей второго сезона шоу "Народная звезда" (ТРК "Украина"), а также была ведущей арт-кафе шоу "Народная звезда" (3, 4 сезона, ТРК "Украина"), попала в финал шоу "Звезда + Звезда" ("1+1"), была ведущей церемонии "VIVA! Самые красивые 2012" (в компании с Иваном Ургантом).

Была капитаном команды "Светлые головы", героиней телешоу "Дольче Вита Капут" ("Новый канал"), "Привет, декрет!" ("М1"), "Кто против блондинок?" ("Новый канал"), комментатором в проекте "Богиня шопинга" ("ТЕТ").

Также Поякова - участница проектов "Суперзвезда" ("1+1"), "Вышка" ("1 +1"), победительница проекта "Как две капли" (ТРК "Украина").

На "Новом канале" певица запустила развлекательную шоу-программу "Звездные яйца".

Певицу можно часто видеть в составе жюри различных развлекательных шоу-проектов на телеканалах Украины.

С 2016 года – тренер в шоу "Лига смеха" на "1+1".

в 2017 году участовала в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2017 году Полякова снялась в украинской секс-комедии "Свингеры".

Личная жизнь

Замужем, муж Вадим — бизнесмен, двое детей: Маша (род. 2 марта 2005), Алиса (род. 5 октября 2011).

Интересные факты

Диапазон голоса — 3 октавы.

Крестный отец – Фидель Кастро.

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

Полякова работала моделью, у нее был контракт с модельным агентством Мэдисон.

Отец — дипломат, мама — врач-педиатр.

Вес кокошника Поляковой может достигать 17 килограмм.

Снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

Интересные цитаты

"Чтобы вырастить из девочки уверенную в себе женщину, ей с детства нужно внушать, что она — лучшая. Женщина, считающая себя непривлекатель­ной, — несчастная. Меня этому учили бабушка и мама, этому я учу и своих дочерей"

"Суперблондинками все-таки не становятся, а рождаются. Это состояние души, которая хочет петь и быть яркой. А вот кокошник…. Да он потом "отрастает" за годы"