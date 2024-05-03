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РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 17:24обновлено 3 мая, 18:38
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В стране-агрессоре России наконец поняли, что взять Киев очень трудно - это пустая трата ракет, считает военный эксперт Олег Жданов.
РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой
Оккупанты постоянно атакуют Одессу / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему российская оккупационная армия пытается уничтожить Одессу и какова цель Кремля.

По словам военного эксперта, в стране-агрессоре России наконец поняли, что взять Киев очень трудно - это пустая трата ракет, ведь украинские военные успешно отражают атаку по столице, передает ТСН.

"Да, у нас есть повреждения, но они незначительны. Они не имеют такой серьезной огласки, потому что разрушения не такие значительные, как они ожидают. А в этих городах они поняли, что у нас недостаточно средств противовоздушной обороны. Особенно тех, что могут бороться с баллистическими целями. Они же баллистическими ракетами обстреливают или КАБами. Это то, против чего у нас нет средств ПВО. Поэтому они и переключились на Сумы, Харьков, и сейчас Одесса начала подпадать под эти удары", - рассказал Жданов.

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Военный эксперт также отметил, что оккупационная армия учится и меняет приоритеты целей понимая, что нанесением ударов Киеву они ничего не добьются.

"Хотя я не исключаю, что будет массированный удар... С началом наступательных действий, я бы ожидал массированный удар со стороны РФ, ракетный удар или ракетно-шахетный. Если массированный удар, то столицу не обойдет. Потому что они будут пытаться продемонстрировать свои намерения, что они так серьезно пошли в наступление. Это может быть где-то вторая половина мая, когда они начнут основной этап основного наступления на Востоке, и возможно на Северо-Востоке Украины", - считает Олег Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Удары РФ по Одессе: что известно

Напомним, что представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук объяснил, почему РФ начала чаще атаковать Одессу баллистикой. Российские захватчики используют в ракетах "Искандер" боевую часть с кассетными суббоеприпасами, чтобы нанести как можно больше вреда мирному населению.

Вечером в среду, 1 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. В окрестных домах выбиты окна.

Одессу атаковали по меньшей мере две баллистические ракеты российских оккупантов. В городе прогремели мощные взрывы, о том, что враг запустил ракеты, сообщали Воздушные силы ВСУ. Впоследствии стало известно о повторном пуске баллистической ракеты в направлении Одессы.

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