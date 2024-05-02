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Ракетный удар по Одессе: вспыхнул масштабный пожар, пострадали 14 человек

Анна Ярославская
2 мая 2024, 06:42
Вечером 1 мая страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистикой.
Ракетный удар по Одессе 1 мая 2024
Ракетный удар по Одессе 1 мая 2024 / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Вечером в среду, 1 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. Разрушена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар.

Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.

Вследствие удара повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. В окрестных домах выбиты окна.

видео дня

  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая t.me/odeskaODA
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС
  • Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая
    Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая Фото: t.me/odeskaODA, ГосЧС

Мэр города Геннадий Труханов добавил, что страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистикой.

"Во время повторной воздушной тревоги вместе с одесситами находились в паркинге вблизи места атаки. Еще раз напоминаю о важности нахождения в безопасных местах", - написал Труханов в Telegram.

Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая 2024:

Скриншот

РФ бьет ракетами по Одессе - последние новости

Поздно вечером 30 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Погибли три человека, еще трое - ранены.

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистическими ракетами.

Вечером 29 апреля армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Именно такое оружие офицеры страны-агрессора РФ выбрали для удара намеренно - таким образом они хотели убить как можно больше мирных украинцев.

В результате удара погибли пять человек, более 30 - были травмированы.

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