Ракетный удар по Одессе: вспыхнул масштабный пожар, пострадали 14 человек

Вечером в среду, 1 мая, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. Разрушена гражданская инфраструктура, вспыхнул масштабный пожар.
Как рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу.
Вследствие удара повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты. В окрестных домах выбиты окна.
Мэр города Геннадий Труханов добавил, что страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистикой.
"Во время повторной воздушной тревоги вместе с одесситами находились в паркинге вблизи места атаки. Еще раз напоминаю о важности нахождения в безопасных местах", - написал Труханов в Telegram.
Смотрите видео - Последствия ракетного удара РФ по Одессе 1 мая 2024:
РФ бьет ракетами по Одессе - последние новости
Поздно вечером 30 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Погибли три человека, еще трое - ранены.
Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, страна-агрессор РФ ударила по Одессе баллистическими ракетами.
Вечером 29 апреля армия РФ атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Именно такое оружие офицеры страны-агрессора РФ выбрали для удара намеренно - таким образом они хотели убить как можно больше мирных украинцев.
В результате удара погибли пять человек, более 30 - были травмированы.
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