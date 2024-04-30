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РФ специально запустила именно такую ракету: стало известно, чем Россия ударила по Одессе

Алёна Воронина
30 апреля 2024, 13:03
Это было сознательное решение офицеров РФ применить именно такое оружие для атаки. Они хотели убить как можно больше мирных украинцев, заявил генпрокурор.
Последствия удара по Одессе 30 апреля
Стало известно, каким оружием Россия ударила по Одессе 29 апреля/ коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА

Российские оккупанты для атаки по Одессе вечером 29 апреля применили баллистическую ракету "Искандер" с кассетным боезарядом. Именно такое оружие офицеры страны-агрессора РФ выбрали для удара намеренно - таким образом они хотели убить как можно больше мирных украинцев.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он сообщил, что количество погибших в результате удара возросло до пяти, более 30 человек были травмированы.

"Россия цинично пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права. Вчера вечером враг коварно атаковал Одессу. Пять человек погибли, более 30 были травмированы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина. Пятеро раненых в крайне тяжелом состоянии", - сообщил генпрокурор.

видео дня

Он отметил, что офицеры страны-агрессора России намеренно выбрали для удара именно такое оружие - потому что они хотели привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой Искандер с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основания полагать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами ВС РФ сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев. Расследование продолжается. Найдем и накажем тех, кто отдает преступные приказы об обстрелах мирных украинских городов", - отметил Костин.

Удар по Одессе 30 апреля
Удар по Одессе 30 апреля/ скрин

Смотрите видео удара по Одессе 30 апреля:

  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: скриншот из видео
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Telegram
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Суспільне
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: Суспільне
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС
  • Ракетный удар по Одессе 29 апреля
    Ракетный удар по Одессе 29 апреля фото: ГСЧС

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Напомним, РФ атаковала Одессу ракетами вечером 29 апреля. Вследствие этого были повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Также в результате российской атаки загорелся дом бывшего регионала Сергея Кивалова.

После этого стало известно, каким оружием атаковала Россия во время удара по набережной Одессы 29 апреля. По словам спикера Сил обороны Юга Дмитрия Плетенчука, РФ ударила по набережной Одессы боеприпасами для уничтожения живой силы.

В результате атаки погибли пять человек и собака. Среди погибших - проректор "Одесской академии" Борис Васильев.

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