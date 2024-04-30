"Будет обострение по всей линии фронта": Гетьман назвал опасную дату для Украины

Есть две причины, почему российские захватчики в ближайшее время могут обострять ситуацию на фронте, говорит военный эксперт.

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Гетман назвал опасную дату для Украины / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

К 9 мая российские оккупанты могут устроить обострение по всей линии фронта, потому что они захотят показать какие-то "победы" к этой дате.

Еще одна причина, почему захватчики сейчас могут обострять ситуацию на фронте, заключается в том, что они пытаются активнее действовать, пока в Украину не прибыла помощь от США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Гетьман, пишет ТСН.ua.

"Сейчас, до 9 мая, будет обострение по всей линии фронта, не только на Купянском направлении - на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском. На всех, потому что оккупантам нужны какие-то "победы". Во-первых, к 9 мая, во-вторых - пока еще не полностью нам пришло то вооружение, которое передают нам союзники", - сказал Гетьман. видео дня

Будет ли РФ пытаться захватить Харьков

Также военный эксперт высказал мнение, могут ли российские оккупанты пытаться сильнее наступать на Харьков и попытаться захватить город. По его словам, Харьков для страны-агрессора России является символическим городом.

"Относительно Харькова, то можно вспомнить заявление российского министра Лаврова. Он говорил, что Харьков интересует россиян с точки зрения отодвижения ВСУ. Захват до 7 мая (день инаугурации Путина) или до 9 мая Часового Яра - это не очень заходит у них, а вот Харьков, о котором они постоянно говорят как о первой столице Украины, в понимании россиян является столицей Украины, в их понимании идет война за столицу Украины. Для них это существенно", - сказал Гетьман.

В ответ на вопрос, будут ли российские оккупанты пытаться атаковать Харьков, Гетьман ответил, что в лоб они атаковать точно не будут

"Они (оккупанты - ред.) понимают, что для захвата большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава. И такие бои могут длиться месяцами, если не годами", - отметил военный эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее в Financial Times отмечали, что РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя". Россия может осуществить некоторые тактические прорывы на линии фронта. Однако она остается неэффективной армией со старой техникой и плохо обученными солдатами.

Напомним, оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига. Остров Нестрига на Херсонщине очень важен для противодействия вражеским диверсантам.

Утром 30 апреля войска РФ ударили по Харькову - были прилеты в двух районах. Жителей Харькова и Харьковской области местные власти призывают находиться в укрытиях - российские оккупационные войска осуществляют повторные пуски КАБов.

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