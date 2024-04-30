УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 09:05
Россия может совершить некоторые тактические прорывы на линии фронта. Однако она остается неэффективной армией со старой техникой и плохо обученными солдатами.
Армия РФ
В феврале 2022 года у России была гораздо лучше оснащенная и обученная армия / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российская оккупационная армия атакует ключевые участки фронта, а также наносит удары ракетами и беспилотниками по Харькову, чтобы смягчить поле боя перед большим наступлением. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных представителей украинской разведки.

Собеседники издания ожидают, что страна-агрессор Россия начнет новое крупномасштабное наступление в конце мая или июне.

Представителей западных оборонных ведомств и аналитики считают, что с помощью военной помощи США Украина сможет обнажить недостатки, присущие российской армии.

видео дня

Один западный чиновник заявил, что, хотя Россия может совершить некоторые тактические прорывы на линии фронта, она остается неэффективной армией со старой техникой и плохо обученными солдатами. Агрессорам не удастся захватить Украину.

"В феврале 2022 года у России была гораздо лучше оснащенная и обученная армия. Я просто не вижу, чтобы сейчас стало лучше", — сказал чиновник, имея в виду первоначальное вторжение России и последующий разгром на севере Украины.

После того, как первоначальный блицкриг провалился, Россия попыталась уничтожить Украину, отдавая предпочтение количеству, а не качеству на поле боя.

По словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги, Россия выпускает пять снарядов на каждый ответный залп украинских сил, а в некоторых горячих точках вдоль линии соприкосновения это соотношение еще выше.

"Помощь не сведет на нет преимущества России в этом году, но она позволит украинским силам защищать свои позиции контрбатарейным огнем и может быть использована для замедления или остановки российского наступления", — считает Массикот.

По ее словам, чтобы провести новое наступление, российскому диктатору Путину нужно будет объявить новый раунд мобилизации.

"Если у Кремля есть амбиции в отношении Харькова или чего-то еще более сложного, например, юга Украины, тогда им потребуется создать очень большие силы, вероятно, более 100 тысяч человек для обоих направлений, плюс оборудование", — сказала Массикот.

При этом даже если бы Россия действительно призвала больше людей, одной только численности было бы недостаточно, чтобы компенсировать недостаток их подготовки.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Война в Украине - последние новости

Аналитики Института изучения войны считают, что у армии страны-агрессора РФ есть возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой. Как говорится в отчете за 29 апреля российское командование чтоит перед выбором:

  • либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;
  • либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

При этом пока непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Также аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Тем временем российские оккупанты, прорвав оборону ВСУ у Очеретино, расширяют плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движутся в сторону Новоалександровки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

Какой будет погода на Пасху: почти летние температуры и дожди

10:01 Синоптик
Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:54 Украина
Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

09:52 Мир
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой 28721

Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах 15139

Уже не потяну: путинист Басков признался в интимных проблемах

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ 11027

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль 6308

Гороскоп Таро на май 2024: Овнам - новое дело, Тельцам - успех, Близнецам - прибыль

Последние новости

09:54

Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

09:52

Когда Украина получит истребители F-16: в Дании сделали прогноз

09:05

РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

08:57

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

08:43

"Мы точно будем там": Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ

Что меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продуктыЧто меняется с 1 мая и далее: перерасчет пенсий, закон о мобилизации и цены на продукты
08:10

Как Россия опозорилась новым заявлением про ATACMSмнение

07:39

Под угрозой два города: РФ готовит наступление и выбирает направление - ISW

06:43

В Крыму прогремели взрывы: в РФ заявили о работе ПВО и перекрыли Керченский мост

06:10

Китайские шпионские сети в Европе: связи с Россиеймнение

Реклама
05:51

Гороскоп на май 2024 для Козерогов: что ждет в работе, финансах, любвиВидео

05:30

Что нельзя надевать на Пасху: Андре Тан назвал строгие запреты, которые не стоит нарушать

04:55

Форсирование Днепра и захват важного порта: полковник о сценарии контрудара ВСУ

04:18

Россия расширяет плацдарм на фронте: "летнее" наступление уже идет - эксперт

03:40

Маша Кондратенко оценила слухи о том, что она - Klavdia Petrivna

03:00

После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

02:49

Будут проблемы и конфликты: 3 запрета, которые нельзя нарушать 30 апреля

02:30

Виктор Бронюк из группы ТиК стал жертвой мошенников

02:02

Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно

01:24

Как избавиться от сорняков навсегда: раствор, который гарантированно поможет

29 апреля, понедельник
23:35

"Людей нужно вернуть": Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных

Реклама
23:02

ВСУ отступают на фронте, ситуация осложняется из-за медленной помощи - NYT

22:39

Шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взглядаВидео

22:36

Угроза удара полумиллионной группировки: раскрыт сценарий захвата Харькова

22:21

Удар по набережной Одессы и взрывы в Харькове: каким оружием атаковала РоссияФото

21:33

Худшее впереди: в ВСУ дали мрачный прогноз и назвали сроки тяжелого периода

21:29

Арсен Мирзоян признался, как общается с бывшей женой

21:27

Будет тепло и солнечно: когда изменится погода и Украину накроют дожди

20:49

ТЦК снимают прямо с рейсов: перевозчики пожаловались на "облаву" водителей

20:17

"В Украине ничего не изменит": Фицо грубо отругал собравших €4 млн для ВСУ словаков

19:36

Есть погибшие и раненые: РФ атаковала Одессу ракетамиФотоВидео

19:16

МиГ-29 от Казахстана: что говорят в Астане о продаже и зачем "металлолом" ВСУ

19:10

Российская оккупационная группировка в Украине за апрель сократиласьмнение

19:05

Напугали до икоты: принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новое жуткое фото

19:04

Его убил россиянин: фото военного, погибшего от нападения в Германии

18:27

В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненые

18:20

РФ нацелилась на город-миллионник: десятки тысяч солдат готовят на штурм – Bild

18:16

"Держим Часик": Сенцов растрогал друзей фото с передовой

18:15

Принц Гарри возвращается в Великобританию - детали

18:08

"Я делаю все правильно": Дмитрий Коляденко признался, готов ли пойти на фронт

17:58

РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

Реклама
17:12

Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

17:03

Налоговая может получить доступ ко всем транзакциям украинцев - нардеп

17:01

"Позитива нет": Зеленский сказал, без чего не стабилизируется ситуация на фронте

16:14

На тебе хочу жениться: Киркоров снова полез к Стоцкой

16:14

Угроза масштабного прорыва с севера: в ГПСУ раскрыли планы оккупантов РФ

16:13

Для чего на самом деле нужны отверстия в колпачках от ручек: неожиданная причина

16:11

Обьявила официально: Алина Гросу рассказала о втором замужестве

16:09

Не жду, что Украину удастся принять в НАТО в июле - Йенс СтолтенбергФото

16:03

Украина остановила соблюдение Конвенции по правам человека: какие ограничения

15:36

Даже с отсрочкой: по новому закону обязательно пошлют на ВВК - Полтавский ТЦК

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять