РФ готовит наступление и бьет по Харькову, чтобы "смягчить поле боя" - Financial Times

Россия может совершить некоторые тактические прорывы на линии фронта. Однако она остается неэффективной армией со старой техникой и плохо обученными солдатами.

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В феврале 2022 года у России была гораздо лучше оснащенная и обученная армия / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российская оккупационная армия атакует ключевые участки фронта, а также наносит удары ракетами и беспилотниками по Харькову, чтобы смягчить поле боя перед большим наступлением. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных представителей украинской разведки.

Собеседники издания ожидают, что страна-агрессор Россия начнет новое крупномасштабное наступление в конце мая или июне.

Представителей западных оборонных ведомств и аналитики считают, что с помощью военной помощи США Украина сможет обнажить недостатки, присущие российской армии.

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Один западный чиновник заявил, что, хотя Россия может совершить некоторые тактические прорывы на линии фронта, она остается неэффективной армией со старой техникой и плохо обученными солдатами. Агрессорам не удастся захватить Украину.

"В феврале 2022 года у России была гораздо лучше оснащенная и обученная армия. Я просто не вижу, чтобы сейчас стало лучше", — сказал чиновник, имея в виду первоначальное вторжение России и последующий разгром на севере Украины.

После того, как первоначальный блицкриг провалился, Россия попыталась уничтожить Украину, отдавая предпочтение количеству, а не качеству на поле боя.

По словам Дары Массикот, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги, Россия выпускает пять снарядов на каждый ответный залп украинских сил, а в некоторых горячих точках вдоль линии соприкосновения это соотношение еще выше.

"Помощь не сведет на нет преимущества России в этом году, но она позволит украинским силам защищать свои позиции контрбатарейным огнем и может быть использована для замедления или остановки российского наступления", — считает Массикот.

По ее словам, чтобы провести новое наступление, российскому диктатору Путину нужно будет объявить новый раунд мобилизации.

"Если у Кремля есть амбиции в отношении Харькова или чего-то еще более сложного, например, юга Украины, тогда им потребуется создать очень большие силы, вероятно, более 100 тысяч человек для обоих направлений, плюс оборудование", — сказала Массикот.

При этом даже если бы Россия действительно призвала больше людей, одной только численности было бы недостаточно, чтобы компенсировать недостаток их подготовки.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Война в Украине - последние новости

Аналитики Института изучения войны считают, что у армии страны-агрессора РФ есть возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой. Как говорится в отчете за 29 апреля российское командование чтоит перед выбором:

либо продолжать продвигаться на запад к заявленной оперативной цели в Покровск;

либо попытаться продвинуться на север, чтобы провести возможные дополнительные наступательные операции вокруг Часового Яра.

При этом пока непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

Также аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Тем временем российские оккупанты, прорвав оборону ВСУ у Очеретино, расширяют плацдарм от Новобахмутовки и Новокалиново и движутся в сторону Новоалександровки.

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