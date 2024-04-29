Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку.

https://glavred.info/ukraine/zagroza-dlya-harkova-v-isw-rozkrili-yak-rf-hoche-roztyagnuti-sili-zsu-pered-nastupom-10561280.html Ссылка скопирована

Угроза наступления на Харьков / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил вчера, 28 апреля, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении, передают аналитики в отчете ISW.

В Институте отмечают, что заявление Сырского не говорит о неизбежности российской наступательной операции против Харькова. Головком отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска), а российский милиблогер заявил, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.

видео дня

Неспособность российских бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом, считают в ISW.

"ISW продолжает считать, что потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова будет чрезвычайно амбициозным мероприятием, которое создаст серьезные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что российские силы столкнутся с оснащенными украинскими силами после прибытия военной помощи США", - говорится в отчете.

В то же время российские оккупанты могут использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Обстрел Харькова: что известно

Напомним, что 24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Известно, что две ракеты попали на территорию жилого комплекса. Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения. В Салтовском районе было повреждено 19 частных домов.

В результате удара по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения. В Сети появилось видео "прилета" по телебашне в Харькове. Глава Харьковской ОГА заявил, что жертв удалось избежать, потому что люди на тот момент находились в укрытии.

РФ хочет обстрелами принудить горожан уезжать из Харькова. Ожесточенные обстрелы Харькова армией страны-агрессора РФ призваны вынудить местное население к эвакуации, поскольку у Кремля нет достаточно ресурсов для организации наступления на мегаполис. Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред