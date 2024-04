Угроза для Харькова: в ISW раскрыли, как РФ хочет растянуть силы ВСУ перед наступлением

Аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска, возможно, пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил вчера, 28 апреля, что Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении, передают аналитики в отчете ISW.

В Институте отмечают, что заявление Сырского не говорит о неизбежности российской наступательной операции против Харькова. Головком отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции возле Синьковки (к северо-востоку от Купянска), а российский милиблогер заявил, что войска РФ отступили на небольшое расстояние от Синьковки из-за нехватки живой силы в этом районе.

Неспособность российских бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение их боеспособность, а также боеспособность северной группировки войск в целом, считают в ISW.

В то же время российские оккупанты могут использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины перед началом своего летнего наступления.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.