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РФ хочет обстрелами заставить горожан ехать из Харькова - Bloomberg

Дмитрий Видоменко
17 апреля 2024, 12:10
Ожесточенные обстрелы Харькова призваны вынудить горожан к эвакуации, поскольку у РФ якобы нет достаточно ресурсов для наступления на город.
взрыв в Харькове
РФ пытается заставить горожан выезжать из Харькова - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: Карта воздушных тревог, Минобороны РФ

Ожесточенные обстрелы Харькова армией страны-агрессора РФ призваны вынудить местное население к эвакуации, поскольку у Кремля нет достаточно ресурсов для организации наступления на мегаполис. Об этом пишет западное новостное агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники в среде украинских и западных чиновников.

Последние атаки России на энергетическую инфраструктуру похожи на скоординированные усилия ‒ с целью создать условия, которые сделают Харьков непригодным для жизни. Как говорят эксперты, враг пользуется моментом, когда Украине не хватает снарядом для артиллерии в и ракет для систем противовоздушной обороны.

Как пишет Bloomberg, недавно Москва пыталась распространить дезинформацию о якобы "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города" ‒ чтобы население запаниковало.

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По словам украинского министра энергетики Германа Галущенко, после атак РФ "почти вся" местная генерация электроэнергии оказалась уничтожена.

Как говорят источники Bloomberg, в Белом доме сейчас активно обсуждают возможность помочь Харькову с энергетической сферой.

В то же время практически все источники убеждены, что РФ не сможет захватить город в ближайшее время. В окружении президента Зеленского полагают, что у врага нет достаточно ресурсов для серьезного наступления, из-за чего Москва пытается создать ощущение паники среди горожан.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Обстрелы Харькова - последние новости по теме

Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.

РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.

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