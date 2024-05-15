Чем полезен ёж на даче: простые факты, о которых многие не знают

Многие часто встречают на своих дачных участках диких ёжей. Ежики бродят по двору, куда-то уходят, а потом возвращаются. Возникает вопрос, какую пользу приносят людям ежи на даче, и мы расскажем о зверьке, который станет настоящим помощником в борьбе с вредителями.
В Telegram-канале Огород и дача - большая удача рассказали, как ёжик может помогать дачникам и почему он будет интересным и желанным гостем на каждом участке.
Чем полезен ежик на даче
Пришли ежики – вам очень повезло
Как известно, ёжик – настоящий помощник в саду. Ежики очень эффективно уничтожают грызунов и вредителей на участке. Это полезно знать, поскольку грызуны и насекомые зачастую наносят большой ущерб в садах и огородах.
Людям очень повезло, если ежики поселились на дачном участке. Они поедают вредителей растений – всех слизней, вредных букашек и их личинки.
Ежики против мышей и змей
Ежи не боятся ос и разрушают их гнезда. Еще ежики разоряют гнезда мышей и поедают змей.
Не трогайте ежиков руками
Если вы нашли гнездо с ёжиками, не трогайте их руками. Из-за этого взрослые ежи могут покинуть своих детей или даже съесть.
Ежиков руками лучше вообще не трогать. Милый зверек может быть переносчиком опасных заболеваний.
Справка
О чем пишет Огород и дача - большая удача!
Огород и дача - большая удача – это канал в Telegram, где публикуются старые добрые советы для дачников и садоводов. Информация может быть полезна и для огородников, говорится в описании канала.
Чем угостить дикого ежика
Автор YouTube-канала Дачные советы рассказала, что ежикам категорически запрещено давать молоко. Не едят они и фрукты, яблоками на зиму тоже не запасаются.
Чтобы накормить ёжика, можно раскладывать мясной кошачий корм. Также ёжик полакомится фаршем или кусочками мяса.
Впрочем, здесь тоже нельзя переусердствовать. Нельзя отбивать у ежика желание охотиться и самостоятельно добывать пищу.
Смотрите видео о том, почему не стоит прогонять ёжиков с дачных участков и чем они будут полезны:
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