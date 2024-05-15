Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора

Праздник 16 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Феодора Освященного.
Какой праздник 16 мая
В Украине и мире 16 мая отмечают такие праздники:
- День вышиванки
- Международный день света
- День биографа
Церковный праздник 16 мая
По новому церковному календарю, 16 мая в Украине отмечают и чтят преподобного Феодора Освященного. Из преданий известно, что святой Феодор жил в IV веке в Египте. Родился преподобный в богатой семье, однако, когда ему исполнилось 14 лет, он ушел из дома и присоединился к монастырю, где стал учеником Пахомия Великого. Феодор дал обет отречения от мира и впоследствии был поставлен главным на строительстве Тавеннисской обители.
После того как умер святой Пахомий Феодор остался руководить монастырем и стал главой всех Фиваидских обителей. Он был первым, кого рукоположили в священники в своей обители, поэтому получил имя Освященный. Феодор обладал даром чудотворения и умер в глубокой старости.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 16 мая
- Считается, что в этот день запрещено брать в руки острые предметы и что-то ими делать.
- В народе считают, что в этот день лучше избегать работы в поле после полудня.
- Также не стоит 16 мая устраивать и праздновать важные события: свадьбу или венчание.
День Ангела 16 мая
16 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
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