УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора

Юлия Закрепа
15 мая 2024, 11:20
124
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 16 мая.
Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора
Какой праздник 16 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, unsplash

Праздник 16 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Феодора Освященного.

Какой праздник 16 мая

В Украине и мире 16 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День вышиванки
  • Международный день света
  • День биографа

Церковный праздник 16 мая

По новому церковному календарю, 16 мая в Украине отмечают и чтят преподобного Феодора Освященного. Из преданий известно, что святой Феодор жил в IV веке в Египте. Родился преподобный в богатой семье, однако, когда ему исполнилось 14 лет, он ушел из дома и присоединился к монастырю, где стал учеником Пахомия Великого. Феодор дал обет отречения от мира и впоследствии был поставлен главным на строительстве Тавеннисской обители.

После того как умер святой Пахомий Феодор остался руководить монастырем и стал главой всех Фиваидских обителей. Он был первым, кого рукоположили в священники в своей обители, поэтому получил имя Освященный. Феодор обладал даром чудотворения и умер в глубокой старости.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 16 мая

  • Считается, что в этот день запрещено брать в руки острые предметы и что-то ими делать.
  • В народе считают, что в этот день лучше избегать работы в поле после полудня.
  • Также не стоит 16 мая устраивать и праздновать важные события: свадьбу или венчание.

День Ангела 16 мая

16 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник майские праздники День вышиванки интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

13:04 Украина
В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

12:45 Украина
В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

11:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Абсолютно по-новому: отменный рецепт зеленого борща 31775

Абсолютно по-новому: отменный рецепт зеленого борща

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии 15352

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа 8072

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики 7652

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

Последние новости

13:04

РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине: в Генштабе ВСУ назвали цифры

12:45

В Николаеве прогремели мощные взрывы: россияне атаковали гражданский объект

12:37

Ядерный шантаж на паузу: Китай может убедить Путина - Кулик

12:27

В СМИ попало фото обрюзглого и заплывшего Тома Круза

12:21

Самый очевидный момент: стюардесса рассказала, почему нельзя засыпать в самолетеВидео

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
12:07

Чем классическая водка отличается от особой: бармен дал простой ответВидео

12:04

"Я вернулся": беглец Влад Яма ошарашил поклонников

11:55

В Украине сегодня массированно будут выключать свет: в "Укрэнерго" назвали период времени

11:54

"Китай будет играть в большие переговоры": Кулик объяснил, может ли Си надавить на Путина

Реклама
11:44

Китай не прекратит помогать РФ, он заинтересован в продолжении войны - Кулик

11:20

Церковный праздник 16 мая: что запрещено делать на святого Феодора

11:17

"Я красивая и худая, выкусите": любительница Мальдив Пренткович опустила своих подписчиков

11:10

Пошли в наступление и хотят переговоров: в СНБО раскрыли, что задумали россияне

11:09

"Враг занимает позиции на улицах": в полиции рассказали о ситуации в ВолчанскеВидео

10:58

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Быкам - сплошные обиды, Тиграм - конфликты

10:27

Украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении-2024 - причина

10:24

Путин поддержал мирный план Китая: Госдеп США сделал важное обращение к КНР

10:17

Женщина нашла в холодильнике тайную этикетку: овощи годами хранились неправильно

10:17

"Сложная ситуация": в Пентагоне обеспокоены положением дела на фронте

10:05

"С папой на фотографии": подруга престарелого Петросяна рассказала о рождении его ребенка

Реклама
09:43

Новый воинский учет в Украине с 18 мая: что такое ВИН-код и как его получитьВидео

09:41

В США начали массово производить бомбы против ядерных установок - Bloomberg

09:25

Гороскоп на завтра 16 мая: Скорпионам - неожиданная встреча, Близнецам - неудачная поездка

09:06

По всей Украине - аварийные отключения света: в чем причина и сколько они продлятся

09:05

Коррупция Шойгу была нашим неплохим союзникоммнение

09:00

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик

08:55

"Готовимся к обороне": в ВСУ рассказали, что на самом деле происходит на Сумщине

08:53

Аж светится: певица Камалия воссоединилась со своим бывшим мужем-миллиардером

08:46

США могут предоставить Украине батарею Patriot с радарами - Bloomberg

08:15

Лучше чем ловушки и яд: как навсегда избавиться от крыс в доме

07:58

"Так не волновалась никогда": Маша Ефросинина сообщила о своем новом "ребенке"

07:42

Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

07:10

Найти леопарда за 3 секунды смогут лишь единицы: чрезвычайно сложная загадка

06:48

Было около 20 ракет: оккупанты заявили о массированной атаке на Севастополь

06:00

Наши грабли не уникальны: как Украине победить в войнемнение

05:37

"Будет играть на грани фола": Маломуж оценил, решится ли Путин на ядерный удар

04:27

Что с линией обороны под Харьковом: в Раде хотят вызвать военных "на ковер"

03:55

Что нужно выбросить 15 мая, чтобы избавиться от всех проблем: приметы

03:30

Удары по Украине и ЕС: генерал-разведчик раскрыл сценарий ядерных учений РФ

03:00

Развод и девичья фамилия: путинистка Валерия публично накинулась на мужа

Реклама
02:34

Путин готовится к переговорам с Украиной: Пономарев назвал главную цель РФ

02:00

Дэвид Бекхэм показал своего петуха и курочек

01:39

ВСУ отступили на Харьковщине: в Генштабе рассказали подробности

01:30

"Почему он по горло в крови?": новый портрет Чарльза III привел Сеть в ужас

00:33

Блинкен "порвал" всех выступлением в баре: пел и виртуозно играл на гитареВидео

14 мая, вторник
23:05

"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

22:57

Известковый налет расщепится сам: как отбелить душевую лейку до блеска

22:44

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

22:21

Бритни Спирс поставила опасный эксперимент с собственным телом - что случилось

22:06

Россия применит ядерное оружие только в одном случае - Маломуж

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять