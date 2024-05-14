Церковный праздник 15 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Праздник 15 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии.
Какой праздник 15 мая
В Украине и мире 15 мая отмечают такие праздники:
- День Независимости Республики Парагвай
- Международный день защиты климата
- Международный день семьи
- День соломенной шляпы
Церковный праздник 15 мая
По новому церковному календарю, 15 мая в Украине отмечают преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского.
Известно, что преподобный Пахомий жил в четвертом веке и сделал много добрых дел. Родился он в Египте и всю жизнь исповедовал христианство. Он считается отцом монастырской жизни в Египте. Здесь он также создал свои монашеские правила, которых придерживался всю свою жизнь. Всю свою жизнь он защищал Христову веру от еретиков и имел сильный дар предвидения и исцеления. Пахомий отдал Богу жизнь в 346 году.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 15 мая
- В народе считается, что в этот день нельзя незамужним девушкам делиться со своими мечтами.
- В этот день не стоит оставлять грязную посуду в мойке, чтобы не иметь дополнительных проблем.
- В народе также бытует мнение, что в этот день нельзя брать сдачи, когда что-то покупаете.
День Ангела 15 мая
15 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.
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