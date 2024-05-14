Церковный праздник 15 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 15 мая.

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Какой праздник 15 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 15 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии.

Какой праздник 15 мая

В Украине и мире 15 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День Независимости Республики Парагвай

Международный день защиты климата

Международный день семьи

День соломенной шляпы

Церковный праздник 15 мая

По новому церковному календарю, 15 мая в Украине отмечают преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, преподобного Исаии Киево-Печерского.

Известно, что преподобный Пахомий жил в четвертом веке и сделал много добрых дел. Родился он в Египте и всю жизнь исповедовал христианство. Он считается отцом монастырской жизни в Египте. Здесь он также создал свои монашеские правила, которых придерживался всю свою жизнь. Всю свою жизнь он защищал Христову веру от еретиков и имел сильный дар предвидения и исцеления. Пахомий отдал Богу жизнь в 346 году.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 15 мая

В народе считается, что в этот день нельзя незамужним девушкам делиться со своими мечтами.

В этот день не стоит оставлять грязную посуду в мойке, чтобы не иметь дополнительных проблем.

В народе также бытует мнение, что в этот день нельзя брать сдачи, когда что-то покупаете.

День Ангела 15 мая

15 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

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