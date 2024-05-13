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Церковный праздник 14 мая: что категорически запрещено делать на Проводы

Юлия Закрепа
13 мая 2024, 11:19
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Что нельзя делать в поминальные дни - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 14 мая.
Церковный праздник 14 мая: что категорически запрещено делать на Проводы
Что нельзя делать 14 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Праздник 14 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Радоницу, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского.

Какой праздник 14 мая

В Украине и мире 14 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День памяти украинцев, которые спасали евреев
  • День танца маленьких утят
  • Международный день чихуахуа

Церковный праздник 14 мая

По новому церковному календарю, 14 мая в Украине отмечают Радоницу и чтят память преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского, епископа Новгородского. Известно, что вторая неделя после Пасхи в украинской традиции является поминальной - в эти дни люди приходят на кладбище, чтобы вспомнить и почтить память умерших родственников.

В Украине традиция поминальной недели, второй после Пасхи, является общераспространенной, однако мало известна на Закарпатье. Сейчас слово "радоница" встречается довольно редко, однако везде, по всей Украине, распространено церковное название "проводы", "гробки" или "поминки".

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать на Радоницу

  • В церкви считают, что запрещено в поминальные дни ставить на могиле водку и черный хлеб. Также не стоит распивать спиртные напитки на кладбище.
  • В этот день категорически нельзя стирать, шить, убирать, такрож стоит перенести работу на огороде.
  • В этот день советуют избегать ссор, криков и истерик, чтобы не навлечь беды.

День Ангела 14 мая

14 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Иеремий, Ефим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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