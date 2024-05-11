Церковный праздник 12 мая: что категорически запрещено делать на Антипасху

Праздник 12 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на Антипасху и преподобного Амфилохия Почаевского.
Какой праздник 12 мая
В Украине и мире 12 мая отмечают такие праздники:
- Всемирный день медицинских сестер
- День матери в Украине
- Международный день предотвращения синдрома хронической усталости
- Украина стала членом ЮНЕСКО
Церковный праздник 12 мая
По новому церковному календарю, 12 мая в Украине отмечают Антипасху и чтят память преподобного Амфилохия Почаевского. Антипасха - это воскресенье после Пасхи в Православной и Греко-католических церквях. Она начинает Проводную неделю, которая из-за этого в церковной традиции называется Томиной.
Не стоит считать, что Антипасха - это противопоставление Пасхе, наоборот, в этот день продолжают радоваться воскресению Христа. Воскресенье, седьмой день недели, напоминает о настоящем чуде. В народе считают, что в этот день отмечали начало огородно-полевых работ и открывали сезон свадеб - ведь во время Великого поста жениться было запрещено.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать на Антипасху
- Считается, что в этот день запрещено грустить, плакать, а также нельзя ссориться и устраивать истерики.
- На Антипасху стоит отложить все домашние и огородные работы.
- В народе считают, если не праздновать этот день, то можно остаться бездетным и одиноким.
День Ангела 12 мая
12 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Арсений, Артем, Богдан, Василий.
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