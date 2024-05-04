Церковный праздник 5 мая: что категорически запрещено делать в Пасху

Праздник 5 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Пасху.
Какой праздник 5 мая
В Украине и мире 5 мая отмечают такие праздники:
- Всемирный день акушерки
- Международный день борьбы за права людей с инвалидностью
- Всемирный день гигиены рук
Церковный праздник 5 мая
По новому церковному календарю, 5 мая в Украине отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху. Также в этот день чтят память мученицы Ирины и иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша".
Всем известно, что Пасха - это древнейший христианский праздник и главный праздник богослужебного года, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Сейчас Пасха в Украине символизирует всеобщее возрождение и обновление мира. И сейчас существует много обычаев и обрядов, которых придерживаются украинцы.
Согласно библейскому преданию, Иисус Христос воскрес рано утром, а само Воскресение сопровождалось мощным землетрясением. Это объясняется тем, что ангел небесный отвалил камень от дверей гроба Господня. Уже на рассвете женщины-мироносицы Мария Магдалина, Дева Мария, мать Иакова и Соломия пришли ко гробу с благовонными маслами, чтобы намазать ими тело Иисуса. Придя туда, они лишь увидели там отвалившийся камень и пустой гроб. Тогда взволнованным женщинам явился ангел и возвестил о Воскресении Господнем.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать в Пасху
- Известно, что в святой день Пасхи нельзя делать ничего по дому, разрешается только кормить скот и птицу.
- В этот день запрещено гадать и заниматься другими ритуалами и обрядами, которые не связаны с православием.
- Также в пасхальные дни не стоит пребывать в печали или громко ссориться - это может навлечь беду.
Что нужно делать на Пасху
- В Пасху стоит навестить всех родственников и собраться за общим столом.
- По окончании Великого поста в народе всегда устраивают гуляния и развлечения в кругу родных и друзей.
- Также в Пасхальную неделю стоит поминать усопших родственников и близких людей. В такие дни стоит прийти на кладбище на могилы умерших и просить у них прощения.
День Ангела 5 мая
3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Адриан, Яков, Арина, Ирина.
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