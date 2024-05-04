Церковный праздник 5 мая: что категорически запрещено делать в Пасху

Что нельзя делать в Пасху - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 5 мая.

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Что нельзя делать на Пасху / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Праздник 5 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Пасху.

Какой праздник 5 мая

В Украине и мире 5 мая отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 5 мая

По новому церковному календарю, 5 мая в Украине отмечают Светлое Христово Воскресение - Пасху. Также в этот день чтят память мученицы Ирины и иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша".

Всем известно, что Пасха - это древнейший христианский праздник и главный праздник богослужебного года, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Сейчас Пасха в Украине символизирует всеобщее возрождение и обновление мира. И сейчас существует много обычаев и обрядов, которых придерживаются украинцы.

Согласно библейскому преданию, Иисус Христос воскрес рано утром, а само Воскресение сопровождалось мощным землетрясением. Это объясняется тем, что ангел небесный отвалил камень от дверей гроба Господня. Уже на рассвете женщины-мироносицы Мария Магдалина, Дева Мария, мать Иакова и Соломия пришли ко гробу с благовонными маслами, чтобы намазать ими тело Иисуса. Придя туда, они лишь увидели там отвалившийся камень и пустой гроб. Тогда взволнованным женщинам явился ангел и возвестил о Воскресении Господнем.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Пасху

Известно, что в святой день Пасхи нельзя делать ничего по дому, разрешается только кормить скот и птицу.

В этот день запрещено гадать и заниматься другими ритуалами и обрядами, которые не связаны с православием.

Также в пасхальные дни не стоит пребывать в печали или громко ссориться - это может навлечь беду.

Что нужно делать на Пасху

В Пасху стоит навестить всех родственников и собраться за общим столом.

По окончании Великого поста в народе всегда устраивают гуляния и развлечения в кругу родных и друзей.

Также в Пасхальную неделю стоит поминать усопших родственников и близких людей. В такие дни стоит прийти на кладбище на могилы умерших и просить у них прощения.

День Ангела 5 мая

3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Адриан, Яков, Арина, Ирина.

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