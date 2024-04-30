Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовить

Что ставят на стол на Пасху 2024 года - опытные хозяйки поделились своими рецептами и традициями.

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Что приготовить на Пасху / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что нужно обязательно сделать в Пасху и какие блюда нужно приготовить на праздничный стол - Главред собрал полезные советы от опытных хозяек.

Все знают, что перед Пасхой обязательно нужно испечь кулич, ведь это важный символ Воскресения Иисуса Христа. Однако, не паской одной должен быть богат стол. Кулинар в своем блоге в Youtube рассказала о меню на Пасху 2024 года.

Как правильно накрыть Пасхальный стол

Самое главное, что должно быть на праздничном столе - кулич со сладкой глазурью. В народе считают, что чем пышнее и больше кулич, тем богаче будет праздничный стол и дальнейшая жизнь семьи. Поэтому, во время приготовления кулича на Пасху нужно положить много цукатов, изюма также можно добавить кусочки шоколада и орехи. Чтобы кулич был красивым, стоит хорошо обмазать его глазурью.

Также одним из главных блюд на Пасху есть вареные яйца окрашенные и разрисованные. Считается, что стоит красить яйца в красный цвет, ведь этот цвет означает, что Иисус воскрес из мертвых.

Опытные хозяйки отмечают, что на столе необходимо должно быть машня колбаска с чесноком. Она может быть как свиной, так и куриной.

Буженина также очень почитается на столе - это одно из самых вкусных блюд, которое нужно ставить на стол в Пасху.

В народе считают, что на столе также обязательно должна стоять святая соль, ведь это символ горечи, которую должен познать каждый верующий, когда очищается от своих грехов. Часто также на стол ставят и хрен - он символизирует прочность и несокрушимость духа.

На Пасхальный стол также можно поставить красное вино или домашнюю наливку, чтобы немного угоститься с родными.

Что нельзя ставить на стол на Пасху

Категорически нельзя в этот день ставить на стол и пить водку, виски, коньяк. Крепкий алкоголь не стоит употреблять в этот святой день.

Также на Пасху нельзя жарить шашлык или ставить на праздничный стол другое жареное мясо. Считается, что в этот день стоит воздержаться от очень жирной пищи.

Смотрите видео о том, какие блюда приготовить на Пасху:

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