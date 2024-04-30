Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют все

Салат Пасхальное яичко готовим на Пасху 2024. Рецепт салат настолько вкусный, что гости потребуют добавку.
Просто идеальные ингредиенты, которые помогут превратить ваш праздник в настоящее чудо. Салат на Пасху готовить очень быстро.
Салат на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки – 200 гр
- Сыр твердый– 100 гр
- Яйца – 4-5 шт. (предварительно отварить)
- Листья салата
- Майонез легкий – 150 гр
- Кукуруза - 1 банка
- Соль/перец по вкусу
- Зеленый лук для украшения
Листья салат помыть, высушить предварительно и выложить в красивую тарелку для подачи салата.
Майонезом сделать сразу овальную форму, чтобы салат вышел красивым в виде Пасхального яйца.
Натереть на мелкой терке сыр, и выложить первым слоем.
Делаем майонезную сеточку.
Нарезать мелко крабовые палочки и выложить вторым слоем.
С кукурузы слить всю жидкость и выложить на крабовые палочки.
На мелкой терке натереть отдельно желтки и белки.
Первым слоем выложить желток, сделать майонезную сетку, далее выложить белок.
Зелень мелко порезать и украсить красиво салат на Пасху.
Смотрите видео, как готовить салат на Пасху рецепт:
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