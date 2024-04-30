Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют все

Изумительно вкусный салат на Пасху 2024, который полюбят все. Рецепт пасхального салата очень простой.

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Салат на Пасху 2024 рецепт самый вкусный / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Салат Пасхальное яичко готовим на Пасху 2024. Рецепт салат настолько вкусный, что гости потребуют добавку.

Просто идеальные ингредиенты, которые помогут превратить ваш праздник в настоящее чудо. Салат на Пасху готовить очень быстро.

Салат на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

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Крабовые палочки – 200 гр

Сыр твердый– 100 гр

Яйца – 4-5 шт. (предварительно отварить)

Листья салата

Майонез легкий – 150 гр

Кукуруза - 1 банка

Соль/перец по вкусу

Зеленый лук для украшения

Листья салат помыть, высушить предварительно и выложить в красивую тарелку для подачи салата.

Майонезом сделать сразу овальную форму, чтобы салат вышел красивым в виде Пасхального яйца.

Натереть на мелкой терке сыр, и выложить первым слоем.

Делаем майонезную сеточку.

Нарезать мелко крабовые палочки и выложить вторым слоем.

С кукурузы слить всю жидкость и выложить на крабовые палочки.

На мелкой терке натереть отдельно желтки и белки.

Первым слоем выложить желток, сделать майонезную сетку, далее выложить белок.

Зелень мелко порезать и украсить красиво салат на Пасху.

Смотрите видео, как готовить салат на Пасху рецепт:

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