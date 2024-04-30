Что нельзя надевать на Пасху: Андре Тан назвал строгие запреты, которые не стоит нарушать

Известный украинский модельер указывает на 3 запрета, которые касаются одежды, не подходящей для празднования Пасхи.

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Что нельзя надевать на Пасху / Коллаж: Главред, фото: instagram/andre_tan_official, УНИАН

Уже совсем скоро украинцы будут праздновать Пасху, будут идти в церковь, чтобы посвятить праздничную корзину. Однако следует задуматься не только о наполнении корзины, но и о том, что вы наденете на Пасху.

Известный украинский модельер Андре Тан рассказал, что категорически нельзя одевать на Пасху.

Что нельзя надевать на Пасху

При выборе пасхального образа следует избегать темных цветов. Дело в том, что черный, коричневый и серый ассоциируются с будничными делами. Модельер советует остановить выбор на светлых оттенках. В то же время неудачным вариантом будет и одежда с яркими принтами. Лучше выбрать более натуральные и пастельные ткани со спокойными и нежными цветами.

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Слишком открытая, обтягивающая и короткая одежда - не лучший выбор для Пасхи.

"Короткие юбки, глубокие декольте, вырезы и топы на бретельках оставьте для других случаев... Мини-юбки, шорты и платья выше колена лучше оставить в шкафу, и отдать предпочтение более элегантным и сдержанным образам", - убежден Андре Тан.

В этот день не место и для рваной одежды с имитацией дыр. Эта одежда может показаться неуместной в такой светлый праздник.

Кто такой Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

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