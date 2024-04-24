Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всех

Вкуснейшая закуска - заливные яйца в соусе тартар. Оригинальный и очень вкусный рецепт на Пасху 2024.
Уверены, с такой закуской ваш пасхальный стол покорит всех гостей.
Закуска на Пасху 2024 - рецепт с яйцами и соусом тар-тар
Вам понадобится:
- Яйца - 6 шт
- Огурцы маринованные - 4 шт
- Грибы шампиньоны маринованные - 10 шт
- Лук салатный - 1 шт
- Майонез - 3 столовых ложки
- Горчица - 1 столовая ложка
- Греческий йогурт
- Соль, перец
- Зеленый лук
Яйца помыть, отварить до готовности, охладить.
Пока яйца варились мелко порезать маринованные огурцы и переложить в глубокую тарелку.
Следом нарезать мелко шампиньоны и отправить к огурцам.
Также почистить лук, мелко нашинковать и отправить в тарелку.
В тарелку добавить 3 столовых ложки греческого йогурта, майонез, горчицу, соль и специи по вкусу.
Перемешать соус тар-тар.
В красивую глубокую тарелку выложить весь соус.
Яйца готовые почистить, разрезать на половинки и красиво выложить в соус тартар.
Зеленью посыпать нашу закуску на Пасху 2024 и отправить в холодильник на 30 минут.
Подаем заливные яйца на Пасху в соусе тар-тар охлажденными.
Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Пасху 2024 рецепт:
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