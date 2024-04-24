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Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всех

Мария Тупик
24 апреля 2024, 10:54
Готовим меню на Пасху с Главредом. Удивительно вкусная закуска из яиц рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Легкая закуска на Пасху 2024 рецепт
Легкая закуска на Пасху 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкуснейшая закуска - заливные яйца в соусе тартар. Оригинальный и очень вкусный рецепт на Пасху 2024.

Уверены, с такой закуской ваш пасхальный стол покорит всех гостей.

Закуска на Пасху 2024 - рецепт с яйцами и соусом тар-тар

Вам понадобится:

видео дня
  • Яйца - 6 шт
  • Огурцы маринованные - 4 шт
  • Грибы шампиньоны маринованные - 10 шт
  • Лук салатный - 1 шт
  • Майонез - 3 столовых ложки
  • Горчица - 1 столовая ложка
  • Греческий йогурт
  • Соль, перец
  • Зеленый лук

Яйца помыть, отварить до готовности, охладить.

Пока яйца варились мелко порезать маринованные огурцы и переложить в глубокую тарелку.

Следом нарезать мелко шампиньоны и отправить к огурцам.

Также почистить лук, мелко нашинковать и отправить в тарелку.

В тарелку добавить 3 столовых ложки греческого йогурта, майонез, горчицу, соль и специи по вкусу.

Перемешать соус тар-тар.

В красивую глубокую тарелку выложить весь соус.

Яйца готовые почистить, разрезать на половинки и красиво выложить в соус тартар.

Зеленью посыпать нашу закуску на Пасху 2024 и отправить в холодильник на 30 минут.

Подаем заливные яйца на Пасху в соусе тар-тар охлажденными.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Пасху 2024 рецепт:

Кто такие Сook with me at home

Сook with me at home - популярный украинский кулинарный блог в соцсети Instagram. Автор блога Виктория регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На Сook with me at home подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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