Потрясающая закуска на Пасху 2024: этот рецепт станет хитом и восхитит всех

Вкуснейшая закуска - заливные яйца в соусе тартар. Оригинальный и очень вкусный рецепт на Пасху 2024.

Уверены, с такой закуской ваш пасхальный стол покорит всех гостей.

Вам понадобится:

Яйца помыть, отварить до готовности, охладить.

Пока яйца варились мелко порезать маринованные огурцы и переложить в глубокую тарелку.

Следом нарезать мелко шампиньоны и отправить к огурцам.

Также почистить лук, мелко нашинковать и отправить в тарелку.

В тарелку добавить 3 столовых ложки греческого йогурта, майонез, горчицу, соль и специи по вкусу.

Перемешать соус тар-тар.

В красивую глубокую тарелку выложить весь соус.

Яйца готовые почистить, разрезать на половинки и красиво выложить в соус тартар.

Зеленью посыпать нашу закуску на Пасху 2024 и отправить в холодильник на 30 минут.

Подаем заливные яйца на Пасху в соусе тар-тар охлажденными.

Смотрите видео, как готовить вкусную закуску на Пасху 2024 рецепт:

