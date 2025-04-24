"Это травма": Могилевская призналась, как воспитывает дочерей

Кратко:
- Наталья Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочерей
- Артистка раскрыла свои подходы и правила
В начале полномасштабной войны Наталья Могилевская осуществила свою мечту о материнстве - она усыновила двоих девочек. Мишель и София - сестры, им сейчас 12 и 4 года соответственно.
Певица скрывает лица своих дочерей из соображений, что они сами решат, когда показать себя публике. Однако "мамским" контентом Наталья делится в социальных сетях активно - полезными книгами и приемами воспитания, и просто милыми повседневными моментами.
Недавно Могилевская показала видео, в котором порассуждала, что для нее нормально, а что - нет, в воспитании детей. Так артистка убеждена, что детям можно давать полную свободу, но напоминать о семейных правилах и традициях. Поощрять ребенка финансово или подарками за большие достижения кажется певице нормальным, а вот давать деньги за каждую хорошую оценку - перебор. Также Могилевская призналась, что активно привлекает дочерей к домашним делам, и считает это абсолютно нормальным: "У меня дети все выполняют. Умеют стирать, убирать, готовить даже еду. Даже малышка что-то там сочиняет".
Абсолютным табу для Натальи Могилевской является избиение детей за плохое поведение. "Если вы будете бить ребенка, его будут бить всю жизнь. Это нарушение границ ребенка, неуважение к ребенку. Это травма. И вы теряете его доверие", - говорит она.
Также певица отмечает, что ненормально - заставлять детей доедать, если ребенок уже сыт, и стыдить его за слезы.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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