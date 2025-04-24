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Лиза Глинская рассказала, как сильно ее крошечные дети боятся взрывов

Алена Кюпели
24 апреля 2025, 12:43
287
Известная кулинар Лиза Глинская рассказала, как сильно ее маленькие девочки
Лиза Глинская рассказала о жуткой ночи
Лиза Глинская рассказала о жуткой ночи / Коллаж Главред, фото Instagram/lizaglinskaya

Кратко:

  • Как пережила ночь Лиза Глинская
  • Как реагировали ее дети на обстрел

Украинская кондитер и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая в октябре 2024 года впервые стала мамой и родила двух девочек-двойняшек Полину и Соломию показала, как успокаивает своих детей.

На своей странице в Instagram, Лиза Глинская написала про ночь обстрелов, которую устроила террористическая Россия 24 апреля.

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Лиза Глинская рассказала о страшной ночи
Лиза Глинская рассказала о страшной ночи / Фото Instagram/ lizaglinskaya

Она написала, что ее малышки сильно боятся взрывов и громких звуков. "Соломия очень... я не могу подобрать слово, активно реагирует. Мои дети, а особенно Мия очень пугается громких звуков, подпрыгивает, как мячик. Я пытаюсь закрыть ей ушки, но такая сильная вибрация по всему телу из-за взрывов и эти закрывания ушей просто ничто", - рассказывает она.

По словам Глинской, во время атаки террористической России на столицу мирной Украины, когда она услышала шахед, то схватила одну из двойняшек - Мию, потом побежала к Поле. "Она проснулась, плачет, снова взрывы, прикрываю Мие уши, кормлю Полю, чтобы успокоить, взрывы. Мия начинает плакать, успокаиваю Мию - тишина. Где-то тут до меня доходит, что напугана, нужно успокоиться, потому что дети все чувствуют", - описывает жуткую ночь Глинская.

Лиза Глинская рассказала о страшной ночи
Лиза Глинская рассказала о страшной ночи / Фото Instagram/ lizaglinskaya

По ее словам, когда дети успокоились, снова появились новости о том, что опять летит. "И я не знаю, как положить детей в кроватку, как положить детей, как их отпустить", - пишет молодая мама.

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Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Иван Шаран закрутил новый роман. Более года артист скрывал отношения с девушкой, с которой даже хочет связать себя узами брака.

Ранее Лиза Глинская призналась, что не торопилась радоваться, когда ощутила первые признаки беременности - боялась спугнуть свое счастье.

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Кто такая Лиза Глинская?

Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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