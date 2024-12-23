Счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек

Также стало известно, как звезда "МастерШефа" назвала своих крошек.

https://glavred.info/starnews/schastlivaya-mama-liza-glinskaya-vpervye-pokazala-lica-docherey-dvoynyashek-10624688.html Ссылка скопирована

Лиза Глинская родила - как выглядят дети Лизы Глинской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Кратко:

В октябре Лиза Глинская стала мамой двойняшек

Два месяца спустя она впервые показала дочерей полностью

Украинская кондитер и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская 19 декабря сообщила, что за два месяца до этого впервые стала мамой. Она родила девочек-двойняшек.

Счастливая мама долго скрывала свое положение и появление малышек на свет. Сейчас она очень бережно знакомит поклонников со своим долгожданным сокровищем.

видео дня

В ее блоге в Instagram появились первые кадры, на которых можно рассмотреть лица девочек - вскоре после их рождения у них была первая в их жизни фотосессия с мамой и папой. Драгоценные кадры для них сняла фотограф Анастасия Кондратенко.

Она же в своем блоге раскрыла имена, которые Лиза Глинская и ее муж дали дочерям. Так поклонники кондитера впервые познакомились с Полей и Солей (Полиной и Соломией).

Лиза Глинская родила - как выглядят дети Лизы Глинской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Лиза Глинская родила - как выглядят дети Лизы Глинской / instagram.com/newangel_photographer

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Иван Шаран закрутил новый роман. Более года артист скрывал отношения с девушкой, с которой даже хочет связать себя узами брака.

Также украинский певец Melovin признался, что из-за алкоголя у него отнялась рука. Звезда рассказал про последствия вредной привычки, которая укоренилась в начале полномасштабной войны, для его организма.

Читайте также:

Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред