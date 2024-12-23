Счастливая мама Лиза Глинская впервые показала лица дочерей-двойняшек

Кратко:
- В октябре Лиза Глинская стала мамой двойняшек
- Два месяца спустя она впервые показала дочерей полностью
Украинская кондитер и победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская 19 декабря сообщила, что за два месяца до этого впервые стала мамой. Она родила девочек-двойняшек.
Счастливая мама долго скрывала свое положение и появление малышек на свет. Сейчас она очень бережно знакомит поклонников со своим долгожданным сокровищем.
В ее блоге в Instagram появились первые кадры, на которых можно рассмотреть лица девочек - вскоре после их рождения у них была первая в их жизни фотосессия с мамой и папой. Драгоценные кадры для них сняла фотограф Анастасия Кондратенко.
Она же в своем блоге раскрыла имена, которые Лиза Глинская и ее муж дали дочерям. Так поклонники кондитера впервые познакомились с Полей и Солей (Полиной и Соломией).
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Кто такая Лиза Глинская?
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
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