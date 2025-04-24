Церковный календарь на май: даты всех праздников

Вы узнаете:
- Даты всех праздников в мае
- Даты больших праздников в мае
Май богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.
Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в мае 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.
Большие праздники в мае
9 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца;
11 мая — Равноапостольных Кирилла и Мефодия;
25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
29 мая — Вознесение Господне
Новый церковный календарь на май 2025
1 мая — святого пророка Иеремии;
2 мая — святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского;
3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;
4 мая — святой мученицы Пелагии;
5 мая — святой мученицы Ирины;
6 мая — святого Иова;
7 мая — святого мученика Акакия;
8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;
9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;
10 мая — святого апостола Симона Зилота;
11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;
12 мая — святых Эпифания и Германа;
13 мая — святой мученицы Гликерии;
14 мая — святого мученика Исидора;
15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;
16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;
17 мая — святого апостола Андроника и других;
18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;
19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;
20 мая — святого мученика Талалея;
21 мая — святых равноапостольных Константина и Елены;
22 мая — святого мученика Василиска;
23 мая —святого преподобного исповедника Михаила; святой преподобной Евфросинии;
24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;
25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
26 мая — святого апостола Карпа из 70;
27 мая — святого священномученика Терапонта, епископа;
28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;
29 мая — Вознесение Господне; преподобной мученицы Теодосии, девы;
30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;
31 мая — святого апостола Иермия; святого мученика Ермея.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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