Церковный календарь на май: даты всех праздников

Главред расскажет, какие дни будут особенно важными. Новый церковный календарь на май 2025.

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Церковный календарь на май / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Даты всех праздников в мае

Даты больших праздников в мае

Май богат не только на солнечные дни, но и на важные православные праздники. В этом месяце верующих ждут значимые даты, посвящённые святым, духовным традициям и памятным событиям церковного года.

Узнайте, какие праздники отмечает православная церковь в мае 2025 года, чтобы заранее подготовиться к службам, молитвам и благочестивым делам.

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Большие праздники в мае

9 мая — Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца;

11 мая — Равноапостольных Кирилла и Мефодия;

25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

29 мая — Вознесение Господне

Новый церковный календарь на май 2025

1 мая — святого пророка Иеремии;

2 мая — святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского;

3 мая — святого преподобного Теодосия Печерского;

4 мая — святой мученицы Пелагии;

5 мая — святой мученицы Ирины;

6 мая — святого Иова;

7 мая — святого мученика Акакия;

8 мая — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова; святого преподобного Арсения Великого;

9 мая — перенос мощей Николая Чудотворца; святого пророка Исаии; святого мученика Христофора;

10 мая — святого апостола Симона Зилота;

11 мая — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян;

12 мая — святых Эпифания и Германа;

13 мая — святой мученицы Гликерии;

14 мая — святого мученика Исидора;

15 мая — святого преподобного Пахомия Великого;

16 мая — святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия;

17 мая — святого апостола Андроника и других;

18 мая — святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других;

19 мая — святого священномученика Патрикия, епископа Прусского;

20 мая — святого мученика Талалея;

21 мая — святых равноапостольных Константина и Елены;

22 мая — святого мученика Василиска;

23 мая —святого преподобного исповедника Михаила; святой преподобной Евфросинии;

24 мая — святого преподобного Симеона Дивногорца; святого преподобного Никиты Переяславского;

25 мая — Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

26 мая — святого апостола Карпа из 70;

27 мая — святого священномученика Терапонта, епископа;

28 мая — святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского;

29 мая — Вознесение Господне; преподобной мученицы Теодосии, девы;

30 мая — святого преподобного Исаакия Далматского;

31 мая — святого апостола Иермия; святого мученика Ермея.

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