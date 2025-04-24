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Администрация Трампа давит на Киев для принятия выгодного РФ мирного плана – NYT

Алексей Тесля
24 апреля 2025, 10:12
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Американский мирный план является самой желанной новостью для Москвы, пишет NYT.
Трамп, Зеленский
СМИ рассказали о давлении США на Украину / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Главное:

  • США усиливают давление на Украину
  • Американский мирный план - желанная новость для Москвы

Последние заявления администрации президента США Дональда Трампа, в частности вице-президента Джей Ди Вэнса, направлены на усиление давления на Украину с целью признания претензий России на захваченные территории, особенно Крыма.

В материале The New York Times напоминается о том, что Вэнс не исключил выход США из мирного процесса, если и Украина, и Россия не примут американские условия, среди которых "замораживание" текущей линии фронта, признание аннексии Крыма Россией и отказ Украины от вступления в НАТО.

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"Мы сделали очень конкретное предложение и россиянам, и украинцам. Пришло время сказать "да" или США покинут этот процесс. Единственный способ действительно прекратить кровопролитие — чтобы обе армии сложили оружие, заморозили конфликт и занялись строительством лучшего будущего — как для России, так и для Украины", — сказал Вэнс.

Авторы материала поясняют, что американский мирный план, при котором российские войска остались бы на востоке Украины, стал бы желанной новостью для Москвы.

"Формальное "замораживание" конфликта фактически означало бы вынужденную капитуляцию Украины и передачу значительной части её территорий России, что противоречит принципам самоопределения и уважения границ, которыми руководствуются США и европейские страны, оказывающие поддержку Киеву с начала вторжения", - уточняется в статье.

Подчеркивается, что угроза Вэнса выйти из переговоров перекликается с заявлениями госсекретаря Марко Рубио и президента США Дональда Трампа. Лидер США заявил, что "если стороны не договорятся быстро, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто уходим".

Журналисты добавили, что заявление Вэнса прозвучало спустя всего несколько часов после того, как Зеленский в очередной раз подчеркнул: его страна никогда не признает оккупацию Крыма Россией, поскольку это противоречит Конституции Украины. Он также добавил, что Украина не может принять запрет на вступление в НАТО.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным. Президент США Дональд Трамп планирует визит на Ближний Восток.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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