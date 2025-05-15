Алина Гросу пожаловалась на проблемы в браке: "Не разговаривает со мной"

Гросу от безысходности пришлось просить совета у поклонников.

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Алина Гросу личная жизнь - певица рассказала, из-за чего ссорится с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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Алина Гросу сделала редкое признание про брак

Певица рассказала, что муж перестал с ней разговаривать, и назвала причину

Украинская певица Алина Гросу еще до начала полномасштабной войны в Украине начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Осенью 2022 года пара рассталась.

Однако со временем стали появляться слухи об их воссоединении, а в марте 2024 года Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз. Своего мужа звезда скрывает, однако предполагается, что им стал именно Полянский.

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О личном певица говорит редко и неохотно, придерживаясь принципа о счастье, которое любит тишину. Тем не менее недавно у Алины случился крик души.

В своем блоге в Instagram она пожаловалась на приступ ревности у мужа, и попросила у подписчиков совета, как примириться с возлюбленным. "Муж меня приревновал, и теперь не разговаривает со мной. Что делать в такой ситуации?" - спросила у поклонников Алина Гросу.

Алина Гросу личная жизнь - певица рассказала, из-за чего ссорится с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Вероятно, певица получила множество полезных советов, так как позже она вновь вышла на связь и сообщила, что отношения с супругом нормализовались: "Золотой муж. Сидит, монтирует мне видео для выступления. Начиталась ваших советов насчет примирения. Помогло. Спасибо".

Для Алины Гросу и ее мужа все закончилось хэппи-эндом / instagram.com/alina_grosu

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Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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