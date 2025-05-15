Алина Гросу пожаловалась на проблемы в браке: "Не разговаривает со мной"

Краткое содержание:
- Алина Гросу сделала редкое признание про брак
- Певица рассказала, что муж перестал с ней разговаривать, и назвала причину
Украинская певица Алина Гросу еще до начала полномасштабной войны в Украине начала встречаться с российским актером Романом Полянским. Осенью 2022 года пара рассталась.
Однако со временем стали появляться слухи об их воссоединении, а в марте 2024 года Гросу подтвердила, что вышла замуж во второй раз. Своего мужа звезда скрывает, однако предполагается, что им стал именно Полянский.
О личном певица говорит редко и неохотно, придерживаясь принципа о счастье, которое любит тишину. Тем не менее недавно у Алины случился крик души.
В своем блоге в Instagram она пожаловалась на приступ ревности у мужа, и попросила у подписчиков совета, как примириться с возлюбленным. "Муж меня приревновал, и теперь не разговаривает со мной. Что делать в такой ситуации?" - спросила у поклонников Алина Гросу.
Вероятно, певица получила множество полезных советов, так как позже она вновь вышла на связь и сообщила, что отношения с супругом нормализовались: "Золотой муж. Сидит, монтирует мне видео для выступления. Начиталась ваших советов насчет примирения. Помогло. Спасибо".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что жена комика и воина ВСУ Виктора Розового, который был тяжело ранен вскорости после свадьбы, подала на развод из-за его неверности.
Также украинская ведущая Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера. Хотя малышу всего год, его уже приучают к культуре обоих родителей.
Читайте также:
- "Идет следствие": что известно о смерти Нелипы и реакция знаменитостей на трагедию
- "Выдаем украинский паспорт": финалист Евровидения-2025 запел на украинском языке
- Тишина перед решительным шагом: Зеленские вышли к украинцам в неожиданных образах
Кто такая Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред