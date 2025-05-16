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Возможен ли резкий "скачок" доллара вверх: каким будет курс валют с 19 мая

Мария Николишин
16 мая 2025, 04:00
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Банкир рассказал, чего ждать от курса валют в период с 19 по 25 мая.
Возможен ли резкий 'скачок' доллара вверх: каким будет курс валют с 19 мая
Прогноз курса валют / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • С 19 по 25 мая стремительные валютные изменения не ожидаются
  • Разница между курсом доллара и евро останется в пределах 6 гривен
  • Колебания этих валют будут происходить в пределах 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро

На следующей неделе на валютном рынке особых изменений не произойдет, но изменения курсов будут происходить ежедневно - как вверх, так и вниз. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что сейчас отсутствуют угрозы для стремительных валютных изменений.

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"Что касается соотношения курса евро к доллару, то и здесь не будет сенсаций: как и на прошлой неделе основные колебания этих валют будут происходить в коридорах 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро. То есть разница между этими двумя валютами скорее всего останется в пределах 6 гривен", - сказал банкир.

По его словам, на рынке стоимость евро будет зависеть от мировых торгов этой валюты, зато курс доллара больше будет зависеть от планов и действий регулятора по поддержанию баланса между спросом и предложением.

Лесовой также поделился основными показателями валютного рынка с 19 по 25 мая:

  • коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на межбанке) и 41,4-41,8 грн/долл. и 45,5-47 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Эксперт добавил, что несмотря на мощное давление внешних и военных обстоятельств, ситуация на рынке будет зависеть преимущественно от экономических факторов.

"Поэтому можно ожидать относительную стабильность и прогнозируемость курсовых изменений. Рынок надежно защищен от любых разрушительных нежелательных явлений", - подытожил Лесовой.

Возможен ли резкий 'скачок' доллара вверх: каким будет курс валют с 19 мая
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины обнародовал прогноз, в котором отмечается, что в Украине курс доллара может вырасти до 55 гривен за доллар.

Экономист Андрей Забловский сказал, что на украинском валютном рынке продолжается штиль. По его прогнозу, курс доллара пока будет меняться незначительно в пределах статистической погрешности или 10-15 копеек.

В то же время, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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