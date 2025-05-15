"Иду на вы": откуда фраза и как она стала символом мужества украинского воина

Иду на вы - легендарная фраза князя Святослава. Сегодня выражение "Иду на вы" стало символом чести, отваги и воинской прямоты для миллионов украинцев.

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Что означает выражение "иду на вы" / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что означает выражение "иду на вы"

Кто такой Святослав Храбрый

"Иду на вы " - эту фразу слышал почти каждый украинец, однако все ли знают, кто ее сказал первым? В современном мире она стала символом доблести, мужества и благородства воинов, готовых с оружием в руках защищать Родину.

Это выражение широко используют украинские добровольцы, националисты и просто патриоты, которые знают собственную историю и понимают глубокое значение фразеологизма "Иду на вы". Главред расскажет немного подробнее.

Какой князь говорил "иду на вы"

Автором фразы считается Святослав Храбрый, князь Киевской Руси (942-972), который оставил весомый след в украинской истории и был известен далеко за ее пределами. Собираясь в очередной поход, Святослав посылал к врагу посланца со словами: "Хочу идти на вы".

В древнерусском языке винительный падеж совпадал с именительным, поэтому современная форма "Иду на вы" фактически означает "Иду на вас". Однако этот жест был не только проявлением благородства. Святослав, опытный воин, прекрасно понимал психологию войны. Заблаговременно сообщая о наступлении, он заставлял противника собрать силы в одном месте - именно там, где князь планировал дать решающий бой. По словам Александра Алферова, это была продуманная тактика: разбить врага в одном столкновении легче, чем вести длительную и изнурительную войну с рассеянными отрядами.

Эти слова стали известны благодаря Николаю Карамзину, который впервые привел вариант этой фразы в своем труде "История государства Российского".

Кто такой Святослав Храбрый

Святослав Игоревич - великий князь Киевской Руси из династии Рюриковичей, сын князя Игоря и княгини Ольги, отец Владимира Великого. Он вошел в историю как один из самых известных и храбрых полководцев Древней Руси.

Князь расширил территорию Руси, покорив, в частности, земли вятичей (территории современной Смоленской, Московской, Тульской и Воронежской областей). Он начал самостоятельное правление около 964 года. Его внешняя политика была чрезвычайно активной - Святослав осуществил ряд военных кампаний против хазар, болгар, волжских булгар, аланов и Византии.

В 968 году князь провел знаменитый поход на Балканы и покорил часть Болгарии. Он даже планировал перенести столицу в Переяславцы на Дунае, считая это место более выгодным экономически. Однако его планам помешали как внутренние беспорядки в Киеве, так и сложная дипломатия Византийской империи.

Самым серьезным противником Святослава стала именно Византия. В 970-971 годах он вел с ней войну, которая завершилась миром, но Русь потеряла контроль над Болгарией. Возвращаясь домой, в 972 году, князь погиб в засаде на Днепровских порогах, которую организовали печенеги по сговору с византийцами. По легенде, хан Куря сделал себе чашу из черепа Святослава - как символ победы над великим воином.

Святослав запомнился потомкам не только как талантливый стратег, но и как олицетворение воинской чести и прямоты. Его фраза "Иду на вы" стала не просто цитатой, а символом украинского несокрушимого духа, честной борьбы и готовности к открытому бою.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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