"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

Кратко:
- Что случилось с домом Парфильевой
- Как она отреагировала
Украинская блогерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь, пострадали в результате атаки россиян на Киев в ночь на 24 апреля.
Об этом блогерша написала на своей странице в Instagram. Она также показала кадры того, что случилось с ее домом и как они пережили все эти события.
На фото видно, что у нее в доме выбиты панорамные окна, а также завалился большой горшок с цветком.
Сама блогерша написала, что больший стресс она переживала только вначале войны.
"И знаете, окна и горшок для цветка поменяется. А эмоции, которые мы пережили, останутся на всю жизнь", - написала она.
Позже она сообщила, что пока она бежали в укрытие, их маленький сын Саша думал, что это такая игра.
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К слову, дом блогерши и ее мужа уже не в первый раз страдает от атаки россиян на столицу. Ранее она показывала последствия удара террористической России, а также что случилось с их домом.
Напомним, ранее Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь стали родителями в первый раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Молодая мама поделилась фото из роддома, где она держит на руках своего сына, которого они решили назвать Александром. К слову, малыш оказался настоящим козаком. Его вес составил целых 4 килограмма и 690 грамм.
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