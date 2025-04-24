"Самая страшная ночь в жизни": дом блогерши Парфильевой пострадал из-за ракеты РФ

Татьяна Перфильева показала последствия ударов России по Киеву и то, что случилось с их домом.

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Перфильева сообщила о разрушениях в доме / Коллаж Главред, фото Instagram/ tanyaparfileva

Кратко:

Что случилось с домом Парфильевой

Как она отреагировала

Украинская блогерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь, пострадали в результате атаки россиян на Киев в ночь на 24 апреля.

Об этом блогерша написала на своей странице в Instagram. Она также показала кадры того, что случилось с ее домом и как они пережили все эти события.

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На фото видно, что у нее в доме выбиты панорамные окна, а также завалился большой горшок с цветком.

У Парфильевой частично разрушился дом / Фото Instagram/ tanyaparfileva

Сама блогерша написала, что больший стресс она переживала только вначале войны.

"И знаете, окна и горшок для цветка поменяется. А эмоции, которые мы пережили, останутся на всю жизнь", - написала она.

Татьяна Перфильева о разрушениях в доме / Фото Instagram/ tanyaparfileva

Позже она сообщила, что пока она бежали в укрытие, их маленький сын Саша думал, что это такая игра.

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К слову, дом блогерши и ее мужа уже не в первый раз страдает от атаки россиян на столицу. Ранее она показывала последствия удара террористической России, а также что случилось с их домом.

Напомним, ранее Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь стали родителями в первый раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Молодая мама поделилась фото из роддома, где она держит на руках своего сына, которого они решили назвать Александром. К слову, малыш оказался настоящим козаком. Его вес составил целых 4 килограмма и 690 грамм.

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