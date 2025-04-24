"Не достоен": украинский певец высказался о победителях Нацотбора

Анатолий Матвийчук сделал свои выводы относительно

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Матвийчук высказался о Евровидении / Коллаж Главред, фото Instagram/ziferblat_band

Кратко:

Что сказал Матвейчук о Евровидении

Какого кандидата он похвалил

Украинский известный певец и композитор Анатолий Матвийчук, который высказал свое мнение о рэпере Потапе, резко высказался о конкурсе Евровидение и победителях - группе Ziferblat.

В интервью для OBOZ.UA Матвийчук заявил, что вокруг участников много неоправданного хайпа.

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"Евровидение" – это так называемый европейский культурный проект, содержащий в себе немало различных геополитических и гендерных вопросов, которыми манипулирует этот конкурс. Хайп, поднятый вокруг группы (Ziferblat, - авт.), не достоин этих ребят. Как ни стоила того хайпа была, например, Klavdia Petrivna, которая также является чьим-то коммерческим проектом. Всегда на музыке кто-то в Украине зарабатывает", - сказал Матвийчук.

По словам певца, есть более достойные кандидаты представлять Украину на международном конкурсе.

Группа будет представлять Украину в этом году / Фото Instagram/ziferblat_band

"Fiїnka понравилась, она самобытна и национальна! Думаю, этнические украинцы все были за нее, но она, к сожалению, не прошла. По моему мнению, эта исполнительница была лучшей кандидаткой Нацотбора. Она немного гротескна, но на самом деле это то, чем сейчас наша культура", - отметил он.

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