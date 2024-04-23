Эта закуска станет звездой праздничного стола на Пасху 2024: 3 роскошных рецепта за минуту

Готовим простой и очень вкусный пасхальный стол с Главредом. Закуска з грибами рецепт.

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Закуска на Пасху 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Рецепты праздничных бутербродов за 1 минуту на Пасху. Роскошные гренки, которые покорят ваших близких.

Уверены, такую закуску разметут за секунду и будут просить еще.

Гренки на Пасху - быстрый рецепт

Вам понадобится:

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Хлеб бородинский - 4 кусочка

Шампиньоны - 4 шт

Майонез легкий

Чеснок

Зелень

2 столовых ложки майонеза смешать с 1 зубчиком чеснока. Чеснок можно натереть на мелкой терке или выдавить через пресс.

4 кусочка бородинского хлеба разрезать на треугольники.

Обжарить хлеб на сухой сковороде.

Грибы помыть, убрать лишнюю грязь и порезать тонкими слайсами.

Гренки смазать чесночный майонезом, наверх положить ломтики грибов и украсить зеленью.

Тосты с грибами на Пасху 2024 рецепт за 1 минуту / depositphotos.com/ua

Закуска на Пасху - гренки с грибами и орехами рецепт

Вам понадобится:

Багет темный - 5-6 кусочков

Чеснок - 1 зубчик

Грибы

Кедровые орехи

Багет порезать тоненькими кусочками.

1 зубчик чеснока почистить и натереть багет.

Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде

Грибы помыть, почистить, порезать тоненькими кусочками и обжарить.

Выложить на кусочки багета грибы и посыпать орехами.

Гренки с грибами рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Закуска на Пасху 2024 - рецепт с грибами

Вам понадобится:

Тостовый хлеб - 5 кусочков

Оливковое масло - 2 столовых ложки

Соевый соус - 1 чайная ложка

Паприка копченая - 1 столовая ложка

Грибы - 5 шт среднего размера

Легкий соус майонезный

Зелень

Грибы предварительно помыть, порезать тонкими слайсами и выложить в глубокую тарелку.

К грибам добавить оливковое масло, соевый соус, копченую паприку , перемешать и мариновать 20 минут.

Тостовый хлеб порезать на треугольники, обжарить с двух сторон.

Смазать кусочки хлеба соусом и выложить маринованные грибы.

Посыпать закуску зеленью и подавать на Пасхальный стол.

Смотрите видео, как готовить шикарные гренки на Пасху рецепт:

Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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