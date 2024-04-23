Эта закуска станет звездой праздничного стола на Пасху 2024: 3 роскошных рецепта за минуту

Рецепты праздничных бутербродов за 1 минуту на Пасху. Роскошные гренки, которые покорят ваших близких.
Уверены, такую закуску разметут за секунду и будут просить еще.
Гренки на Пасху - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб бородинский - 4 кусочка
- Шампиньоны - 4 шт
- Майонез легкий
- Чеснок
- Зелень
2 столовых ложки майонеза смешать с 1 зубчиком чеснока. Чеснок можно натереть на мелкой терке или выдавить через пресс.
4 кусочка бородинского хлеба разрезать на треугольники.
Обжарить хлеб на сухой сковороде.
Грибы помыть, убрать лишнюю грязь и порезать тонкими слайсами.
Гренки смазать чесночный майонезом, наверх положить ломтики грибов и украсить зеленью.
Закуска на Пасху - гренки с грибами и орехами рецепт
Вам понадобится:
- Багет темный - 5-6 кусочков
- Чеснок - 1 зубчик
- Грибы
- Кедровые орехи
Багет порезать тоненькими кусочками.
1 зубчик чеснока почистить и натереть багет.
Кедровые орехи обжарить на сухой сковороде
Грибы помыть, почистить, порезать тоненькими кусочками и обжарить.
Выложить на кусочки багета грибы и посыпать орехами.
Закуска на Пасху 2024 - рецепт с грибами
Вам понадобится:
- Тостовый хлеб - 5 кусочков
- Оливковое масло - 2 столовых ложки
- Соевый соус - 1 чайная ложка
- Паприка копченая - 1 столовая ложка
- Грибы - 5 шт среднего размера
- Легкий соус майонезный
- Зелень
Грибы предварительно помыть, порезать тонкими слайсами и выложить в глубокую тарелку.
К грибам добавить оливковое масло, соевый соус, копченую паприку , перемешать и мариновать 20 минут.
Тостовый хлеб порезать на треугольники, обжарить с двух сторон.
Смазать кусочки хлеба соусом и выложить маринованные грибы.
Посыпать закуску зеленью и подавать на Пасхальный стол.
Смотрите видео, как готовить шикарные гренки на Пасху рецепт:
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alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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