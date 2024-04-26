По новому стилю: когда на самом деле нужно идти в церковь на Пасху 2024

Пасха является одним из важнейших религиозных праздников в Украине, который отмечается христианами. Главред выяснил, когда нужно идти в церковь на Пасху.

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Когда нужно идти в церковь на Пасху 2024 - церковный календарь 2024 / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В 2024 году православная Пасха, как и всегда, празднуется по определению православного обряда, который использует Юлианский календарь. Таким образом, Пасха в 2024 году будет праздноваться 5 и 6 мая. О том, когда святить пасху в Украине в 2024 году говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Когда святить пасху в 2024 году по новому стилю

Отмечается, что с 2023 года Православная церковь Украины вместе с Украинской греко-католической церковью перешли на новый церковный календарь. Отказались от старого юлианского в пользу григорианского. Разница между ними составляла 13 дней.

"Поэтому весь так называемый светский мир отмечал, например, Рождество 25 декабря. А подавляющее большинство православных украинцев и греко-католиков - 7 января. Теперь календари синхронизировались. И все христианские праздники вроде бы должны были бы тоже. Однако один из главных церковных праздников Пасху мы будем отмечать в разные дни", - указывают журналисты.

В сюжете объясняют это тем, что Пасха привязана не к дате, а к весеннему полнолунию и равноденствию.

Смотрите видео о том, когда нужно идти в церковь на Пасху 2024:

Почему в Украине празднуют Пасху дважды

К старому юлианскому календарю привязана так называемая "Пасхалия" - методика определения даты Пасхи, которую еще в 325 году утвердил Никейский собор, тогда еще единой церкви.

"Тот собор установил, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Но это первое воскресенье когда-то на Западе и Востоке начали рассчитывать по-разному. Католики перешли на расчеты, приближенные к астрономическим, а православные и дальше считали по-старому. Поэтому одинаковое якобы правило начало выводить разные даты", - добавляют авторы.

Церковный календарь 2024 по новому стилю / Фото: скриншот из видео "Сніданок з 1+1"

Уже несколько сотен лет это тема дискуссий между церковниками. Поэтому в этом году весеннее равноденствие по Григорианскому календарю будет 20 марта. Первое полнолуние - 25 марта. А потому Пасха в первое воскресенье после такого полнолуния 31 марта. Это дата празднования этого праздника у католиков

В то же время, по старому способу определения равноденствия по Юлианскому церковному календарю, который не соответствует астрономическому, Пасха будет 5 мая для православных и УГКЦ.

Настоятель Конкатедрального храма Святой Софии отец Виталий Безшкурый отмечает, что Православная церковь Украины и греко-католики перешли на Григорианский стиль и празднуют так называемые неподвижные праздники вместе с католиками.

"Зато подвижные праздники, то есть Пасха, празднуются отдельно (между православными и католиками - ред.). Это один и тот же праздник, воскресение Иисуса Христа, только празднуется в разных календарях. И мы по-разному высчитываем этот праздник", - сказал он в эфире местного телеканала.

Кто такой Виталий Безшкурый Безшкурый Виталий - католический священник, настоятель Конкатедрального храма Святой Софии в Житомире. Окончил духовную семинарию в г. Гродно (Беларусь).

Настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора ПЦУ отец Богдан Бойко объяснил разные даты праздника другим образом.

"После празднования еврейской Пасхи, мы празднуем Пасху после весеннего равноденствия и после весеннего полнолуния", - отмечает священник.

Кто такой Богдан Бойко Митрофорный протоиерей Богдан (Бойко) (в миру - Бойко Богдан Евгеньевич, род. 3 сентября 1962 года, г.Буск, Львовская область) - настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира, кандидат исторических наук по религиоведению, почетный гражданин города Житомир, кавалер орденов "За заслуги" II и III степеней, сообщает Википедия.

Такой большой разрыв в праздновании в Свято-Михайловском соборе называют редким явлением. Иногда разница с равноденствием по обоим календарям получается не существенная, а даты Пасхи совпадают. Так, например, уже в следующем году Пасху 2025 и православные, и католики будут отмечать в один день.

Смотрите видео о том, почему католики и православные празднуют Пасху в разные даты:

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