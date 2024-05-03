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Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 10:36
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Что нельзя делать в Страстную неделю перед Пасхой - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 4 мая.
Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу
Какой праздник 4 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 4 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Страстную субботу.

Какой праздник 4 мая

В Украине и мире 4 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День города Львов
  • Окончание Великого поста
  • Международный день пожарных
  • Всемирный день щедрости

Церковный праздник 4 мая

По новому церковному календарю, 4 мая в Украине отмечают Великую субботу и чтят память мученицы Пелагии.

Известно, что суббота Страстной недели, посвященная воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и Сошествие его в вечность для спасения душ умерших. В этот день также готовятся к Пасхальным торжествам, которые празднуют в ночь с субботы на воскресенье.

В Великую субботу в храмах проходят специальные службы. Во время крестного хода вокруг храма обносят Плащаницу, а незадолго до полуночи Плащаницу переносят на Престол и оставляют там на 40 дней, до Вознесения.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Великую субботу

  • В этот день не желательно убирать в доме и стирать.
  • Также люди избегают в Великую субботу работы в саду и на огороде.
  • В народе также считают, что в этот день нельзя ловить рыбу.
  • В Великую субботу не стоит веселиться и устраивать громкие празднования.
  • Нельзя ссориться, завидовать и употреблять алкоголь.

День Ангела 4 мая

3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

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