Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

Праздник 4 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Страстную субботу.
Какой праздник 4 мая
В Украине и мире 4 мая отмечают такие праздники:
- День города Львов
- Окончание Великого поста
- Международный день пожарных
- Всемирный день щедрости
Церковный праздник 4 мая
По новому церковному календарю, 4 мая в Украине отмечают Великую субботу и чтят память мученицы Пелагии.
Известно, что суббота Страстной недели, посвященная воспоминанию о пребывании Иисуса Христа во гробе и Сошествие его в вечность для спасения душ умерших. В этот день также готовятся к Пасхальным торжествам, которые празднуют в ночь с субботы на воскресенье.
В Великую субботу в храмах проходят специальные службы. Во время крестного хода вокруг храма обносят Плащаницу, а незадолго до полуночи Плащаницу переносят на Престол и оставляют там на 40 дней, до Вознесения.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать в Великую субботу
- В этот день не желательно убирать в доме и стирать.
- Также люди избегают в Великую субботу работы в саду и на огороде.
- В народе также считают, что в этот день нельзя ловить рыбу.
- В Великую субботу не стоит веселиться и устраивать громкие празднования.
- Нельзя ссориться, завидовать и употреблять алкоголь.
День Ангела 4 мая
3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
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