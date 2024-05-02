Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

Что нельзя делать в Страстную неделю перед Пасхой - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 3 мая.

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Какой праздник 3 мая / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 3 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Страстную пятницу и мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского.

Какой праздник 3 мая

В Украине и мире 3 мая отмечают такие праздники:

видео дня

Всемирный день свободы прессы

День Солнца

День кондитера

День брюнеток и брюнетов

Церковный праздник 3 мая

По новому церковному календарю, 3 мая в Украине отмечают Великую пятницу и чтят мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского. В этот день молятся иконе Божьей Матери Успения.

Всем известно, что именно в пятницу перед Пасхой распяли Иисуса Христа. Верующие люди в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Также существовал ранее обычай, что в Страстную пятницу должны были обнести плащаницу трижды вокруг церкви.

Страстная пятница - это самый скорбный день года, когда христианская церковь вспоминает о страданиях Иисуса Христа на кресте за человеческий род.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать в Страстную пятницу

В этот день запрещено шить, вязать, резать и рубить.

В народе отмечают, что в Страстную пятницу запрещено петь и слушать музыку.

Также считается, что в этот день не желательно работать и нельзя втыкать в землю железные предметы.

Обязательно стоит воздержаться в этот день от телесных утех и употребления алкогольных напитков.

Также в Страстную пятницу не стоит делать косметические процедуру и менять стрижки.

Что нужно делать в Страстную пятницу

Обычно в Страстную пятницу пекут куличи.

В народе рассказали, что после службы в Страстную пятницу стоит приносить в дом 12 горящих свечей, с которыми стояли в церкви.

В пятницу уже нельзя убирать, стоит все это успеть сделать в Чистый четверг.

День Ангела 3 мая

3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

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