Церковный праздник 3 мая: что запрещено делать в Страстную пятницу

Праздник 3 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Страстную пятницу и мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского.
Какой праздник 3 мая
В Украине и мире 3 мая отмечают такие праздники:
- Всемирный день свободы прессы
- День Солнца
- День кондитера
- День брюнеток и брюнетов
Церковный праздник 3 мая
По новому церковному календарю, 3 мая в Украине отмечают Великую пятницу и чтят мучеников Тимофея и Мавры, преподобного Феодосия Печерского. В этот день молятся иконе Божьей Матери Успения.
Всем известно, что именно в пятницу перед Пасхой распяли Иисуса Христа. Верующие люди в этот день ничего не едят до выноса плащаницы из алтаря на середину церкви. Также существовал ранее обычай, что в Страстную пятницу должны были обнести плащаницу трижды вокруг церкви.
Страстная пятница - это самый скорбный день года, когда христианская церковь вспоминает о страданиях Иисуса Христа на кресте за человеческий род.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать в Страстную пятницу
- В этот день запрещено шить, вязать, резать и рубить.
- В народе отмечают, что в Страстную пятницу запрещено петь и слушать музыку.
- Также считается, что в этот день не желательно работать и нельзя втыкать в землю железные предметы.
- Обязательно стоит воздержаться в этот день от телесных утех и употребления алкогольных напитков.
- Также в Страстную пятницу не стоит делать косметические процедуру и менять стрижки.
Что нужно делать в Страстную пятницу
- Обычно в Страстную пятницу пекут куличи.
- В народе рассказали, что после службы в Страстную пятницу стоит приносить в дом 12 горящих свечей, с которыми стояли в церкви.
- В пятницу уже нельзя убирать, стоит все это успеть сделать в Чистый четверг.
День Ангела 3 мая
3 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
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