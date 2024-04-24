Новый церковный календарь на май 2024: будем ли отдыхать на Пасху

Большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

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Церковный календарь на май 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Украина перешла на новый календарь в сентябре 2023 года. Теперь большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

Новый церковный календарь на май 2024

1 мая – Большая среда; пророка Иеремии; священномученика Макария, митрополита Киевского; благоверной Тамары, царицы Грузинской ;

2 мая – Большой четверг; воспоминание Тайного ужина; святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; мучеников Еспера и Зои и их детей Кириака и Феодула ;

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3 мая – Большая (Страстная) пятница; воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа; святых Тимофея и Мавры; Феодосия, игумена Киево-Печерского; Петра Чудотворца, епископа Аргосского ;

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

4 мая – Великая суббота; мученицы Пелагеи; священномученика Эразма, епископа Формийского; священномученика Альвиана, епископа Анейского, и учеников его ;

5 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха) ; мученицы Ирины ;

6 мая – Светлый понедельник; праведного Юва Многострадального; мучеников Варвары, Вакха, Калимаха, Дионисия, Парфения ;

7 мая – Светлый вторник; Иверской иконы Божией Матери; мученика Акакия; преподобных Иоанна Зедазнийского и его учеников; преподобного Платона Студийского; Феодоры Солунской ;

8 мая – Светлая среда; апостола и евангелиста Иоанна Богослова; преподобного Арсения Великого ;

9 мая – Светлый четверг; перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бары; пророка Исаии;

10 мая – Светлая пятница; иконы Божией Матери "Живоносный источник"; апостола Симона Зилота ;

11 мая – Светлая суббота; священномученика Мокия; равноапостольных Кирилла и Мефодия ;

Календарь праздников на май 2024 / Фото: Главред

12 мая – апостола Фомы; святителя Епифания, епископа Кипрского; святителя Германа, патриарха Константинопольского ;

13 мая – мученицы Гликерии и с ней Лаодикия ;

14 мая – мученика Исидора; мученика Максима ;

15 мая – преподобного Пахомия Великого; преподобного Ахилия, епископа Ларисийского ;

16 мая – преподобного Феодора Освященного; святителя Александра, епископа Иерусалимского ;

17 мая – апостола Андроника и святой Юнии ;

18 мая – святых отцов семи вселенских соборов; мучеников Феодота Анкирского, Петра, Дионисия, Андрея, Павла, Кристины ;

19 мая – святых женщин-мироносиц; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима ;

20 мая – мучеников Фалалея, Александра и Астерия ;

21 мая – равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены ;

22 мая – мученика Василиска ;

23 мая – преподобного Михаила Исповедника, епископа Синадского ;

24 мая – преподобного Симеона Столбника на Страстной горе ;

25 мая – Третье нахождение главы Ивана Предтечи ;

26 мая – апостолов от 70 Карпа и Алфея; мучеников Аверкия и Елены ;

27 мая – священномученика Ферапонта, епископа Сардейского ;

28 мая – преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского; священномученика Евтихия, епископа Мелитинского ;

29 мая – мученицы Феодосии ;

30 апреля – преподобного Исаакия Исповедника, игумена обители Далматской ;

31 мая – апостола от 70-ти Ерма.

Выходные в мае

В мае 2024 года будет 31 день, а из них – 23 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье). Причиной этому стало то, что время военного положения праздничные дни не являются выходными и не переносятся на следующий день после праздничного или нерабочего.

То есть получается, что украинцы будут работать 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 и 31 мая. Отдыхать будем 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 мая.

6 мая, день после Пасхи, будет рабочим днем.

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