Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 2 мая и что нельзя делать в этот святой день.

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Какой праздник 2 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 2 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Чистый четверг и святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. В этот день также перенесли мощи мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Какой праздник 2 мая

В Украине и мире 2 мая отмечают такие праздники:

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Всемирный день предотвращения буллинга

День младенца

Международный день Гарри Поттера

Всемирный день скрапбукинга

Всемирный день тунца

Церковный праздник 2 мая

По новому церковному календарю, 2 мая в Украине продолжается Страстная неделя. 2 мая Чистый четверг, также в этот день чтят память святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского и перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Великий четверг - это первый из трех важнейших дней, которые в народе называют "Великое триденствие". Известно, что в этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере. Также в этот же день Иисус молился в Гефсиманском саду, тогда же был предан Иудой Искариотом и был арестован и посажен в темницу.

В этот день в народе начинают готовить куличи на Пасху, а также необходимо тщательно убрать в доме. Считается, что до захода солнца необходимо успеть убрать в доме, кладовке и во дворе.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг запрещено разбрасывать вещи и мусор, ведь так можно навлечь на себя проблемы.

Стоит выбросить старые вещи, которыми долго не пользуетесь - не стоит жалеть о выброшенных вещах.

Нельзя в этот день оставлять грязную посуду, белье и нельзя бездельничать.

В народе считают, что грязную воду после уборки нельзя выливать во дворе, чтобы негативная энергия не навредила жизни семьи.

Также в этот день не стоит занимать деньги в долг.

День Ангела 2 мая

2 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

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