УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

Юлия Закрепа
1 мая 2024, 07:30
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 2 мая и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг
Какой праздник 2 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 2 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Чистый четверг и святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. В этот день также перенесли мощи мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Какой праздник 2 мая

В Украине и мире 2 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • Всемирный день предотвращения буллинга
  • День младенца
  • Международный день Гарри Поттера
  • Всемирный день скрапбукинга
  • Всемирный день тунца

Церковный праздник 2 мая

По новому церковному календарю, 2 мая в Украине продолжается Страстная неделя. 2 мая Чистый четверг, также в этот день чтят память святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского и перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

Великий четверг - это первый из трех важнейших дней, которые в народе называют "Великое триденствие". Известно, что в этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере. Также в этот же день Иисус молился в Гефсиманском саду, тогда же был предан Иудой Искариотом и был арестован и посажен в темницу.

В этот день в народе начинают готовить куличи на Пасху, а также необходимо тщательно убрать в доме. Считается, что до захода солнца необходимо успеть убрать в доме, кладовке и во дворе.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Чистый четверг

  • В Чистый четверг запрещено разбрасывать вещи и мусор, ведь так можно навлечь на себя проблемы.
  • Стоит выбросить старые вещи, которыми долго не пользуетесь - не стоит жалеть о выброшенных вещах.
  • Нельзя в этот день оставлять грязную посуду, белье и нельзя бездельничать.
  • В народе считают, что грязную воду после уборки нельзя выливать во дворе, чтобы негативная энергия не навредила жизни семьи.
  • Также в этот день не стоит занимать деньги в долг.

День Ангела 2 мая

2 мая свои именины отмечают обладатели таких имен как Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Пасха чистый четверг майские праздники лайфхак интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

09:00 Интервью
Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

08:54 Украина
РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

08:44 Украина
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 104411

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения 8054

Гороскоп Таро на май 2024: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 5915

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Доверие подорвано : Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев 5407

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Последние новости

09:00

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

08:58

Немецкая "шахедобойка" для Украины: что такое ПВО Skynex и как оно нам поможет

08:54

Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

08:44

РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

08:10

Удар по Одессе: зачем россияне впервые ударили запрещенным оружием по людяммнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

07:37

Дроны атаковали две области РФ: на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар

07:30

Церковный праздник 2 мая: что запрещено делать в Чистый четверг

06:45

РФ ударила баллистикой по Одессе: погибли три человека, есть разрушения

06:10

Инаугурация "путина" 7 мая: что задумали в РФ против Украинымнение

Реклама
04:54

Гороскоп на май 2024 для Рыб: удачная поездка и повышение на работеВидео

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

Реклама
22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

21:27

Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дниВидео

21:17

РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

20:54

Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргаринВидео

20:53

8 лет без наказания: СМИ раскрыли, как Мартыненко и другие фигуранты громкого дела НАБУ избежали ответственности

20:36

Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

Реклама
18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинке
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять