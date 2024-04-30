Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 мая и что нельзя делать в этот святой день.

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-1-travnya-shcho-zaboroneno-robiti-u-strasnu-seredu-10561601.html Ссылка скопирована

Какой праздник 1 мая / коллаж: Главред, фото: Википедия, pomisna.info

Праздник 1 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великую среду на святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.

Какой праздник 1 мая

В Украине и мире 1 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День Конституции Маршалловых островов

Праздник Весны и Труда

Международный день подсолнечника

Церковный праздник 1 мая

По новому церковному календарю, 1 мая в Украине продолжается Страстная неделя. 1 мая в Великую среду почитается память святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.

В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. Обычно в этот день верующие исповедуются во время вечерней службы.

Важно знать, что Страстную среду приравнивают к Великой пятнице, когда распяли Христа. Поэтому имейте в виду, что среда - это постный день в течение всего года.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Страстную среду

В Страстную среду нельзя устраивать ссоры и скандалы.

Запрещено в Страстную неделю шить и вязать.

В среду 1 мая нельзя громко веселиться и праздновать дни рождения.

Запрещено венчаться и отмечать громко свадьбы.

Во всю Страстную неделю нельзя посещать кладбище.

День Ангела 1 мая

1 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Иеремия, Ефим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред