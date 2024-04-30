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Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

Юлия Закрепа
30 апреля 2024, 15:08
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 1 мая и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду
Какой праздник 1 мая / коллаж: Главред, фото: Википедия, pomisna.info

Праздник 1 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великую среду на святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.

Какой праздник 1 мая

В Украине и мире 1 мая отмечают такие праздники:

видео дня
  • День Конституции Маршалловых островов
  • Праздник Весны и Труда
  • Международный день подсолнечника

Церковный праздник 1 мая

По новому церковному календарю, 1 мая в Украине продолжается Страстная неделя. 1 мая в Великую среду почитается память святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.

В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. Обычно в этот день верующие исповедуются во время вечерней службы.

Важно знать, что Страстную среду приравнивают к Великой пятнице, когда распяли Христа. Поэтому имейте в виду, что среда - это постный день в течение всего года.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать в Страстную среду

  • В Страстную среду нельзя устраивать ссоры и скандалы.
  • Запрещено в Страстную неделю шить и вязать.
  • В среду 1 мая нельзя громко веселиться и праздновать дни рождения.
  • Запрещено венчаться и отмечать громко свадьбы.
  • Во всю Страстную неделю нельзя посещать кладбище.

День Ангела 1 мая

1 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Иеремия, Ефим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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