Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

Праздник 1 мая имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великую среду на святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.
Какой праздник 1 мая
В Украине и мире 1 мая отмечают такие праздники:
- День Конституции Маршалловых островов
- Праздник Весны и Труда
- Международный день подсолнечника
Церковный праздник 1 мая
По новому церковному календарю, 1 мая в Украине продолжается Страстная неделя. 1 мая в Великую среду почитается память святого пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.
В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз в течение Великого поста проводится литургия Преждеосвященных Даров. Обычно в этот день верующие исповедуются во время вечерней службы.
Важно знать, что Страстную среду приравнивают к Великой пятнице, когда распяли Христа. Поэтому имейте в виду, что среда - это постный день в течение всего года.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что нельзя делать в Страстную среду
- В Страстную среду нельзя устраивать ссоры и скандалы.
- Запрещено в Страстную неделю шить и вязать.
- В среду 1 мая нельзя громко веселиться и праздновать дни рождения.
- Запрещено венчаться и отмечать громко свадьбы.
- Во всю Страстную неделю нельзя посещать кладбище.
День Ангела 1 мая
1 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Акакий, Иеремия, Ефим, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
Больше интересных новостей:
- Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать
- Лунный календарь на май 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца
- Гороскоп Таро на май 2024 года: Ракам - новость, Львам - прибыль, Девам - достижения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред