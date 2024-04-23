Лунный календарь на май 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь на май 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.
Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Фазы Луны в мае 2024 года:
- 1-7 мая – убывающая Луна.
- 8 мая – новолуние.
- 9-22 мая – растущая Луна.
- 23 мая – полнолуние.
- 24-31 мая – убывающая Луна
Лунный календарь на май - благоприятные дни
Согласно лунному календарю на май 2024 года, следующие дни считаются благоприятными:
2 мая: Идеальное время для умственного и творческого труда, самообразования и подведения итогов.
9 мая: Подходит для создания планов и начала новых проектов; финансовые операции будут успешными, и могут появиться новые профессиональные связи.
14 мая: День для общения и развлечений, идеи получат поддержку; физическая активность будет полезна.
21 мая: Удачное время для принятия важных решений, осуществления запланированных дел и решения проблем. Дела, требующие большой активности, будут даваться легко. В этот день можно переезжать и изменять вид деятельности.
22 мая: Пора для новых начинаний и бизнес-планов; полезно начать новые тренировки.
25 мая: Прекрасное время для решения юридических вопросов; бюрократические дела легко решаются. В отношениях – время романтики.
28 мая: Подходит для умственного и творческого труда, дел, связанных с недвижимостью, политической и общественной деятельностью.
29 мая: День творчества и физической активности; полезны поездки и водные процедуры.
30 мая: Удачный день для отдыха, саморефлексии и планирования на будущее. Не помешает общение с друзьями
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лунный календарь на май - неблагоприятные дни
Неблагоприятные лунные дни в мае 2024 года: 2, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 28.
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