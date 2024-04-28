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Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю

Юлия Закрепа
28 апреля 2024, 14:42
Узнайте интересную информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 апреля и что нельзя делать в этот святой день.
Церковный праздник 29 апреля: что нельзя делать в Страстную неделю
Какой праздник 29 апреля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Праздник 29 апреля имеет особое духовное значение: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в Великий понедельник и почитается память девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, чудотворца.

Какой праздник 29 апреля

В Украине и мире 29 апреля отмечаюттакие праздники:

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Церковный праздник 29 апреля

По новому церковному календарю, 29 апреля в Украине начинается Страстная неделя - в Великий понедельник чтят память девяти мучеников в Кизице и преподобного Мемнона чудотворца.

Страстная неделя - это последняя неделя перед Пасхой, которая наступает после вербной недели. В Православной Церкви эта неделя носит название Страстной, потому что в это время Церковь вспоминает Страсти Христовы. Из-за особого значения и величия духовных воспоминаний и богослужений Страстная неделя не включена в богослужебный круг Великого поста, а стоит отдельно, как переход от Святой Четыредесятницы к Светлому Христовому Воскресению.

Особенно важными считаются последние три дня перед Пасхой - Великий четверг, пятница и суббота. В каждый из них на службах читаются отрывки из Евангелия, рассказывающие о страданиях Христа.

Великая пятница - самый скорбный день, потому что именно в пятницу Иисус был распят и умер на Кресте.

В субботу тело Христа "находилось в гробу", но душой Спаситель сошел в ад и вывел из него души праведников. Вечером в храмах начинают праздничное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что можно и что нельзя делать в Страстную неделю

  • Не стоит в эти дни устраивать шумные гуляния, употреблять алкогольные напитки и принимать дома гостей.
  • Не стоит в эту неделю ссориться, кого-то обижать и завидовать.
  • Лучше не ходить в эти дни на кладбище.
  • В Великий понедельник запрещено венчаться, жениться или свататься.
  • Можно заниматься физическим трудом, уборкой и другими повседневными делами.

День Ангела 29 апреля

29 апреля свои именины отмечают владельцы таких имен как Арсений, Артем, Богдан, Василий.

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