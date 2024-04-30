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Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждого

Юлия Закрепа
30 апреля 2024, 21:50
Чем можно покрасить яйца без красителей - Главред собрал полезные советы, как украсить яйца к Пасхе.
Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждого
Как покрасить яйца на Пасху / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как покрасить яйца на Пасху натуральными продуктами и какие продукты на кухне для этого понадобятся - Главред собрал полезные лайфхаки.

Опытная хозяйка в своем канале на Youtube поделилась советами, как из продуктов, которые есть на кухне каждой хозяйки, покрасить пасхальные яйца в различные цвета и оттенки.

Чем можно заменить краску для яиц

  • Опытные хозяйки рассказали, что куркума придаст насыщенный желтый цвет яйцам. Стоит добавить 2 столовые ложки куркумы в воду и варить в ней яйца около 20 минут.
  • Всем известный метод окрашивания яиц с помощью шелухи лука. С помощью такого метода яйца могут окраситься в коричневый, желтый и оранжевый цвета. Для этого стоит сварить луковую шелуху в течение 40 минут, а затем опустить туда яйцо.
  • Каркаде может помочь закрасить яйца в голубой цвет. Для этого нужно заварить упаковку чая каркаде, а затем опустить яйца в воду и варить 15-20 минут. Затем стоит оставить яйца в этом растворе на 3 часа, чтобы иметь красивый голубой оттенок.
  • С помощью отвара красной капусты также можно получить красивый оттенок синего или голубого. Для этого стоит красную капусту мелко нашинковать, а затем это все залить небольшим количеством воды и варить. После того, как вода с капустой закипела, нужно еще 45 минут варить ее на маленьком огне. Нужно подождать, пока раствор с капустой остынет, а потом уже необходимо добавить в отвар 5 столовых ложек уксуса. После этого стоит положить туда уже отваренные яйца и оставить их в растворе на 30 минут.
  • Чтобы получить насыщенный темно-красный цвет, стоит применить свеклу. Для окрашивания яиц в красный цвет, стоит нарезать свеклу, залить ее водой и поставить на огонь на 40 минут, а затем опустить туда яйца.

Что такое пасхальное яйцо?

Пасхальное яйцо - обрядовая еда и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху - древний обычай. В христианстве яйцо толкуют как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Кроме того, красный цвет одновременно указывает и "на царское достоинство Спасителя".

Какой натуральный краситель окрашивает яйца в синий цвет

Чтобы получить цвет космического неба, яркий оттенок синего, стоит использовать горсть замороженной черники или голубики. Нужно ягоды тщательно растереть, чтобы получилось пюре. Туда также нужно добавить немного воды. а затем предварительно сваренные яйца стоит замочить в этом растворе на 3-4 часа.

Если вы хотите получить насыщенный темно-синий цвет, тогда стоит попробовать метод с чаем каркаде и гибискусом. Для этого нужно отварить настой из каркаде и гибискуса в течение 30 минут. После этого стоит добавить туда пасхальные яйца и уже через 10 минут яйца получат красивый цвет.

Смотрите видео о том, как покрасить яйца на Пасху:

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